Россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к России. Такие выводы сделали авторы исследования, проведенного совместно "Левада-центром" и Киевским международным институтом социологии. Почему, вопреки аннексии Крыма и войне в Донбассе, жители Украины продолжают любить Россию?

Только чуть более трети россиян (33 процента) положительно отзываются об Украине, в то время как к России хорошо или очень хорошо относятся почти половина украинцев (48 процентов). Таковы данные опроса, проведенного в конце сентября этого года. Были опрошены 1600 россиян и 2026 украинцев. Социолог Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии, называет неразделенной любовью отношение украинцев к России и говорит, что такой позитивный настрой у украинцев наблюдается не впервые, а с самого начала совместных исследований с "Левада-центром":

– Начиная с 2008 года и до 2014 года от 85 до 90 процентов украинцев, включая даже жителей западных регионов страны, положительно относились к России. В это же время в России отношение к Украине менялось. Например, во время грузинского конфликта только 30 процентов россиян положительно относились к нашей стране. Обвал положительного отношения украинцев к России произошел, в свою очередь, в 2014 году после Крыма и войны в Донбассе. Минимум был зафиксирован в мае 2015 года – только 30 процентов опрошенных относились к России хорошо. Но процент россиян, которые положительно относились к Украине, был еще меньше.

После 2015 года уменьшилась интенсивность боевых действий, наступил гибридный мир. Миром его не назовешь, ведь каждый день один-два человека погибают, но, во всяком случае, эта информация стала рутиной, нет активных боевых действий, по телевидению реже показывают захваченных российских солдат, и отношение украинцев к России постепенно и медленно стало возвращаться к тому, что было. Сейчас 48 процентов украинцев относятся к россиянам положительно. Но не к руководству России. И достаточно высокий процент россиян – 33 процента – положительно относятся сейчас к Украине: несмотря на то что, как отмечают российские социологи, об Украине в российских СМИ говорится только негативное. В 2015 году я несколько раз засекал время, которое было посвящено Украине, и 40 процентов новостей об Украине подавались в негативном ключе. При такой массированной и унифицированной, можно сказать, пропаганде, ведь она согласована, так как во всех средствах массовой информации говорится приблизительно одно и то же, 33 процента, то есть треть россиян, продолжает относиться к Украине положительно.

– Вы использовали словосочетание "неразделенная любовь", говоря о том, что украинцы лучше относятся к России, вопреки тому, что, как считают на Украине, Россия осуществляет агрессию по отношению к этой стране. В чем причина этой неразделенной любви?

Есть телевизионные каналы, которые занимают антиукраинскую позицию

– Мне думается, что до независимости Украины первоначальное отношение было положительное у всех. Это было единое государство, которое, к сожалению, в основном прокламировалось, но внедрялось представление о дружбе народов. А после отделения Украины отношение россиян стало ухудшаться, а отношение украинцев оставалось на том же уровне, который был в Советском Союзе. С моей точки зрения, отношение россиян ухудшилось в силу некоторой имперской ориентации России. Во-вторых, российские СМИ целенаправленно работали над ухудшением имиджа Украины. В Украине не было такого единодушия. Например, во время грузинской войны часть украинцев поддержала Грузию, но были политики, которые ее не поддерживали, обвиняли Грузию, и многие украинцы не изменили своего мнения о России. А россияне изменили.

Что касается последнего опроса, не стоит сбрасывать со счетов, что идет информационная война, и часть украинских СМИ занимает пророссийскую позицию. Есть телевизионные каналы, которые занимают антиукраинскую позицию, и наверняка есть депутаты, которые фактически поддерживаются Россией. Я видел когда-то статью руководителя штаба российской армии, написанную еще в 2013 году. Там речь шла об особенностях современной гибридной войны, это был обзор в основном американских работ. Но, судя по дальнейшим действиям, было реализовано представление российского штаба о том, что такое современная война – это когда 80 процентов ресурсов идет на невоенные действия. По пунктам: постоянная информационная война, покупка депутатов, формирование оппозиции и поддержка на выборах руководства, лояльного стране, которая сейчас воюет. Мне кажется, что такое информационное пространство увеличивает число украинцев, положительно относящихся к России, – считает украинский социолог Владимир Паниотто.

Его коллега, российский социолог, сотрудник "Левада-центра" Алексей Левинсон отмечает, что отношение к людям, то есть россиян к украинцам, всегда было лучше, чем отношение к стране и ее политикам. Он объясняет, почему россияне хуже относятся к соседнему государству – по сравнению с украинцами:

– Отношение россиян к Украине было радикально испорчено присоединением Крыма, потом войной в Восточной Украине. Это понять нетрудно. Я бы только сказал, что мало кто помнит, но в самые первые недели после присоединения Крыма россияне полагали, что украинцы поймут, почему Крым отошел к России, и не будут предъявлять претензии. Но это была иллюзия, сама по себе довольно интересная. Но сейчас от нее уже не осталось никаких следов. Далее, российская пропаганда сделала очень много, чтобы поддержать антиукраинские сантименты среди россиян. Картина, мне кажется, печальная, но очень понятная.

​Что касается мнений украинцев о России и россиян об Украине, то здесь есть асимметрия, которая тянется с давних пор. Это очень у многих вызывает удивление, ведь даже прямой вооруженный конфликт, который на Украине переживается гораздо более болезненно, чем в России, не сумел переломить этот тренд. Хотя на Украине очень много людей, отрицательно относящихся к России, но там баланс позитива выше, чем в России. Я пытался проконсультировать этот вопрос с нашими украинскими коллегами, они подтверждают, что это не случайность одного отдельного опроса, это устойчивый тренд. Быть может, мы в данном случае должны говорить об украинском национальном характере, который устроен не так, как русский.

– По вашему мнению, отношение россиян к украинцам в большей степени формируют российские СМИ или в данном случае нужно говорить о нескольких факторах?

Отношение к людям более позитивное, нежели к соответствующим государствам

– Я считаю, что основной фактор связан с распадом Советского Союза. У россиян есть ощущение, что, уйдя, украинцы и еще несколько народов, которые раньше составляли СССР, так сказать, предали Россию. Это резко усилилось, когда Украина заявила о западном векторе развития. Это самое главное. Конечно, люди узнают об этом из СМИ, и тут самым главным является этот факт. А дальше, действительно, СМИ усугубляли эту негативную реакцию. Механизм работы российских СМИ таков, что они указывают российским обывателям, каков на данный момент тренд, прокладываемый Кремлем или президентом. Что конкретно говорят в прессе и на телевидении – менее важно, чем что показывает барометр: вот сейчас мы Украину не любим, сейчас Украина – враг.

– А если взять отношение россиян к гражданам стран, ранее входивших в СССР, насколько оно негативно по сравнению с отношением к Украине?

– Отношение к гражданам или просто к людям вообще, как правило, более позитивное, нежели к соответствующим государствам. Это касается Америки и американцев, Франции и французов и так далее. Россияне к людям относятся лучше, чем к стране. Что касается отрицательного отношения к другим странам, скажем, к Польше такое же отношение, как к Украине: они ушли от нас к Западу и стали частью глобального противостояния. Россияне сильно его ощущают.

Что касается стран, появившихся после распада СССР, можно говорить о трех типах установок. Есть страны, которые считаются дружественными: прежде всего Белоруссия, Казахстан и отчасти Армения. Есть страны, которые считаются остро враждебными: прибалтийские государства и Грузия. Есть страны Средней Азии, которые, в общем, не рассматриваются в геополитических дискурсах, но являются источниками рабочей силы: оттуда приезжают гастарбайтеры, к каковым отношение весьма неласковое. К Таджикистану и Узбекистану, в общем, россияне особенно никаким образом не формируют свое отношение, – говорит российский социолог Алексей Левинсон.

Во время опроса россиянам и украинцам задавали вопросы и о том, как они видят будущее сосуществование двух соседних государств. И тут ситуация обратная: среди украинцев 39 процентов опрошенных считают, что необходимо вводить визы и соответствующий пограничный контроль на границе, среди россиян такого мнения придерживаются чуть более 30 процентов.