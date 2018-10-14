На выборах в Баварии ХСС теряет абсолютное большинство в ландтаге

Избирательные участки на выборах в парламент Баварии - крупнейшей федеральной земли Германии - закрылись в воскресенье, 14 октября, в 18.00 по местному времени (19.00 мск). После завершения голосования появились первые результаты экзитполов. По данным, которые приводит немецкий общественный телеканал ARD, консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в правящую на федеральном уровне коалицию, теряет абсолютное большинство в мюнхенском ландтаге.



Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Infratest Dimap по заказу ARD, партия под руководством министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера набирает лишь 35,5 процента голосов и должна будет искать партнера для формирования правительственной коалиции.



Второе место с 18,5 процента голосов, по предварительным данным, занимает "Союз-90"/"зеленые", смещая с этой позиции Социал-демократическую партию Германии. Об этом сообщает "Немецкая волна".