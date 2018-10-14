В Киеве произошло нападение на офис Виктора Медведчука

В Киеве представители праворадикальных организаций С14 и "Традиция и порядок" устроили погром в здании на улице Липинского. Там, как они считают, находится офис пророссийского политика Виктора Медведчука, сообщает украинское агентство УНИАН.

Участники погрома выбили ролету, защищавшую окно, и бросили файеры внутрь помещений. На стене дома написали "Слава нации", "Смерть врагам". Информацию об этом на странице в Facebook подтвердил лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась.

В пресс-службе киевской полиции сообщили, что к моменту прибытия правоохранителей на место инцидента на улице Ивана Франко правонарушители разбежались.

Полицейские обнаружили надписи на фасаде, поврежденные окна и роллеты. По словам охранников, в помещение забросили, вероятно, дымовые шашки.

Ранее в воскресенье сообщалось, что полиция помешала праворадикальным организациям повредить памятник советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что считает памятник Ватутину символом тоталитарной эпохи, "но есть законодательный акт, что это - братская могила", а потому памятник сносить нельзя.

Вечером в воскресенье на Европейской площади Киева завершился марш примерно 10 тысяч националистов в честь Украинской повстанческой армии. Как и анонсировали организаторы марша, участники шествия прошли от главного корпуса университета им мени Тараса Шевченко по бульвару Шевченко, Крещатику и завершили акцию на Европейской площади, где организован концерт.