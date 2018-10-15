Трамп: Путин "вероятно" причастен к отравлениям и убийствам

Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин "вероятно" имеет отношения к убийствам и отравлениям. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

На вопрос корреспондента, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение убийствами и отравлениям, президент США ответил: "Да, вероятно, имеет. Вероятно". Трамп также допустил вмешательство России и Китая в выборы в США, заметив при этом, что влияние Пекина является "более серьезной проблемой".

Также Трамп заявил, что "проявляет жесткость" в общении с Владимиром Путиным. Он назвал встречу с российским президентом, которая состоялась в июле в Хельсинки "жесткой и очень хорошей".

На прошлой неделе СМИ сообщили, что президенты России и США могут встретиться на Арктическом саммите в Финляндии в феврале следующего года.

В августе США ввели в отношении России первый раунд санкций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери . Вашингтон и многие западные страны поддержали выводы Лондона о том, что именно российская разведка отравила Скрипалей. В рамках санкций введен полный запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения, технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, добычей нефти и газа. В ноябре ожидается второй раунд санкций против России, поскольку она отказалась гарантировать неприменение химоружия и допустить международных наблюдателей в свои лаборатории.