Парламент Македонии обсуждает смену названия страны

Парламент Македонии сегодня начнет обсуждать вопрос о смене названия страны.

Летом премьер-министр Зоран Заев подписал соглашение с Грецией, в соответствии с которым официальным названием страны будет не "республика Македония", а "Северная Македония". Греция в ответ согласилась перестать блокировать вступление Македонии в НАТО и в перспективе - в ЕС.

Македонская оппозиция, в том числе пророссийски настроенные силы, однако, выступила против соглашения. Оно было вынесено на референдум. Подавляющее большинство принявших в нем участие высказались за смену названия, однако явка не достигла необходимых 50 процентов. Теперь вопрос должен решить парламент.

Для внесения изменений в конституцию необходимо 80 голосов из 120. У правящей коалиции, однако, только 69 депутатов. Премьер призвал оппозицию поддержать соглашение ради вступления страны в НАТО. Однако неясно, удастся ли ему убедить оппонентов. Если голосов не хватит, в стране, вероятнее всего, пройдут досрочные выборы.