Македонцы поддержали идею переименования государства

По предварительным данным, более 90% граждан Македонии, принявших участие в консультативном референдуме в воскресенье, поддержали идею переименования страны ради вступления в Евросоюз и НАТО. При этом явка оказалась низкой – около 34% вместо необходимых 50%.

Македонский премьер Зоран Заев назвал голосование успешным, призвав всех уважать волю народа. "Граждане проголосовали свободно и с достоинством. Каждый принял решение в соответствии со своими убеждениями. Это успех демократии и успех европейской Македонии", - сказал Заев после референдума.

Не дожидаясь предварительных результатов голосования, сотни сторонников кампании бойкота референдума вышли на улицы Скопье, чтобы вновь заявить о своем несогласии с идей переименования страны (по требованию Греции) ради вступления в Евросоюз и НАТО.

Избирательные участки закрылись в Македонии в воскресенье в 19 часов по местному времени (20.00 мск), а само голосование, как сообщают наблюдатели, прошло без серьезных инцидентов. Правом голоса могли воспользоваться 1 миллион 800 тысяч человек. За ходом голосования следили около 12 тысяч местных и 500 иностранных наблюдателей.

Избирателям было предложено одобрить соглашение с Грецией, по которому бывшая югославская республика Македония примет название "Северная Македония". Это должно открыть ей дорогу к вступлению в НАТО, а в перспективе – в Европейский союз. До сих пор интеграцию блокировала Греция, которая не приемлет ныне действующее конституционное название соседней страны – Республика Македония.

В поддержку договора с Грецией в последние недели выступили лидеры ЕС и Соединенных Штатов, многие из которых лично посетили Скопье. В то же время этот договор не получил поддержки со стороны России. Македонская оппозиция фактически бойкотировала референдум, призвав граждан самостоятельно решать, участвовать в нем или нет. Президент Георге Иванов ранее заявлял, что не станет голосовать.

Для решения о переименовании Македонии необходимы голоса двух третей депутатов. Премьер-министр Зоран Заев предупредил, что если это решение не будет принято, в стране пройдут досрочные парламентские выборы.