В Новосибирске объявил голодовку обвиняемый по делу "Артподготовки"

В Новосибирске обвиняемый в подготовке массовых беспорядков участник движения "Артподготовка" Александр Комаров объявил голодовку. Месяц назад другой подозреваемый по этому делу Вячеслав Добрынин также отказался от еды и пьёт только воду, чтобы привлечь к процессу внимание общественности.

Как пишет "Тайга.инфо", Комаров начал голодовку в ответ на отказ суда удовлетворить несколько его просьб. Так он просил суд разрешить ему участвовать в заседаниях вне клетки, затем ходатайствовал об отводе судьи. Комаров также попросил суд прекратить дело за отсутствием состава преступления, но судья отказал ему.

Первое заседание суда над Вячеслвом Добрыниным, Александром Комаровым и Анатолием Плотниковым состоялось 3 сентября в закрытом режиме. Им предъявлены обвинения в покушении на массовые беспорядки и в пособничестве в незаконном хранении оружия. В ходе заседания Анатолий Плотников признал вину.

По версии следствия, обвиняемые опубликовали в мессенджере призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4-5 ноября 2017 года.

5 ноября 2017 года полиция в Новосибирске задержала больше двух десятков человек, собравшихся на "мирную прогулку".

"Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.