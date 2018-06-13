Суд продлил арест троим обвиняемым по делу "Артподготовки"

Мещанский районный суд Москвы продлил до 16 августа содержание под стражей Олегу Дмитриеву, Олегу Иванову и Сергею Озерову, сообщает ОВД-Инфо. Их обвиняют в подготовке теракта и участии в террористическом сообществе. Им грозит до двадцати лет лишения свободы.

Все трое были задержаны 1 ноября 2017 года в Москве перед так называемой "революцией", которую объявил лидер движения "Артподготовка" националист Вячеслав Мальцев.

В 2017 году Мальцев через свой видеоблог активно призывал людей выйти на улицы 5 ноября и стоять там до тех пор, пока Владимир Путин не подаст в отставку.

26 октября движение Мальцева было признано экстремистским. По делу "Артподготовки" было задержано больше 400 человек и возбуждено как минимум девять уголовных дел.

Сам Мальцев успел покинуть Россию.