СМИ: во Франции задержаны 23 выходца из Чечни

В пригороде Парижа Сен-Дени полиция задержала 23 уроженца Чечни. Их подозревают в вымогательстве денег у водителей грузовиков. Об этом вчера сообщила газета Le Figaro. По информации издания задержание произошло в субботу 13 октября. Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Париже, дипломаты проверяют информацию о задержании чеченцев.

Как пишет Le Figaro, подозреваемые требовали у водителей, въезжающих в Париж из Восточной Европы, по 200 евро. Полиция считает, что таким образом члены группировки ежемесячно могли получать до 200 тысяч евро. Полицейским удалось задержать подозреваемых в момент получения денег от водителей. В ходе обысков полиция изъяла крупные суммы денег и оружие. Некоторые из задержанных были в полицейской базе лиц, потенциально склонных к радикальной исламистской деятельности, сообщает издание.

В конце сентября по подозрению в подготовке теракта во Франции задержали 18-летнего уроженца Чечни. Ранее был задержан его брат по подозрениюв связях с уроженцем Чечни Хамзатом Азимовым, который в мае напал с ножом на прохожих в Париже.