Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео с пытками заключенного в СИЗО подмосковного Ногинска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2017 году неустановленные лица совершили насильственные действия сексуального характера с 37-летним мужчиной, находившимся под стражей.

В октябре подмосковный телеканал 360 опубликовал видео, на котором трое мужчин допрашивают четвертого, силой удерживая его на полу. По утверждению канала, при этом мужчину насилуют деревянным бруском. Источники канала утверждали, что видео снято в СИЗО Ногинска, а один из фигурантов видео, 36-летний житель Балашихи, получил за участие в пытках условно-досрочное освобождение.

Телеканалу удалось с ним связаться, он заявил, что видео было постановочным и снято для создания компромата на руководство СИЗО. По словам мужчины, благодаря этому ролику он получил перевод в колонию во Владимирской области.