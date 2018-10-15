Бывший мэр Махачкалы приговорен к четырем годам колонии

Советский районный суд в Махачкале в понедельник приговорил бывшего мэра города Мусу Мусаева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.



Мусаева обвиняли в превышении служебных полномочий. По данным следствия, он в нарушение закона выделил трем юридическим и физическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Участки возвращены в собственность города, сообщает ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет.



Адвокат экс-мэра заявил, что решение по поводу обжалования приговора пока еще не принято.



26 января Мусаев был отстранен от должности мэра Махачкалы Ессентукским городским судом (Ставропольский край).

С начала 2018 в Дагестане проходят многочисленные задержания высокопоставленных чиновников. В частности, был арестован экс-премьер республики Абдусамад Гамидов, а также двое его заместителей. Был задержан и брат бывшего главы республики Рамазана Абдулатипова Раджаб.

Наблюдатели отмечают, что аресты начались после назначения в октябре 2017 года руководителем региона Владимира Васильева. Тот стал первым главой Дагестана с 1920-х годов, который родился за пределами республики. Проработав в регионе несколько месяцев, Васильев в декабре 2017 встретился с президентом Владимиром Путиным: вскоре после этой встречи начались массовые задержания в Дагестане.