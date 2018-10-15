В Сирии истек срок для создания демилитаризованной зоны в Идлибе

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии истек определенный соглашением России и Турции срок для отвода из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения и бойцов вооруженной оппозиции.

Поддерживаемые Турцией отряды умеренной оппозиции отвели свои силы. Джихадистские группировки, однако, не стали этого делать, сообщает агентство France Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. В заявлении группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", одна из фракций которой близка к террористической группировке "Аль-Каида", говорится, что она не намерена соблюдать условия российско-турецкого соглашения.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Россия должна оценить, выполнены условия соглашения или нет.

О создании в Идлибе – последнем участке сирийской территории, который находится не под контролем сирийских властей или поддерживаемых Соединенными Штатами Сирийских демократических сил, – демилитаризованной зоны глубиной 15–20 километров договорились президенты России и Турции в сентябре. Предполагалось, что это соглашение поможет избежать наступления сирийских правительственных войск на Идлиб, которое, по оценкам правозащитников, могло привести к многочисленным жертвам среди мирного населения и новой волне беженцев.