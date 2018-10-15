Путин наградил чиновников, избитых Кокориным и Мамаевым

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами чиновников, которых на прошлой неделе избили футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Соотвествующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Глава департамента Минпромторга Денис Пак награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а генеральный директор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин – орденом Александра Невского за "большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа".

С 2013 года "НАМИ" по заказу Минпромторга занимается разработкой "Единой модульной платформы" – другими словами, эксклюзивного лимузина для президента России. На реализацию проекта из бюджета выделили 12,4 миллиарда рублей.

В прошлый четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу об избиении чиновников в центре столицы. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору. Игрокам грозит до семи лет заключения. Свою вину они признают лишь частично. В понедельник адвокаты обвиняемых обжаловали их арест.