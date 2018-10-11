Суд в Москве арестовал футболиста Александра Кокорина

Тверской районный суд Москвы арестовал до 8 декабря футболиста сборной России Александра Кокорина, по делу об избиении чиновников в центре столицы. Об этом сообщает в четверг "Интерфакс".

Вместе с Кокориным на такой же срок арестован его брат Кирилл. Утром 8 октября в одном из кафе в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще несколько человек, находившихся с ними в одной компании, избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина, которые сделали им замечание за нецензурную брань. Та же компания повредила машину ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, а когда водитель вышел из нее, чтобы оценить причиненный ущерб, избила и его.

На видео с камер наблюдения 19-летний Кирилл Кокорин – один из самых активных участников драки. Он наносит удары директору департамента Минпромторга, а также гонится за водителем Виталием Соловчуком. Именно после того, как Кокорин-младший сам получил удар в лицо и упал, его старший брат и другие участники компании догнали водителя и принялись его избивать, нанеся в итоге черепно-мозговую травму и сломав ему нос.

В среду Кокорин и Мамаев были задержаны после допроса в СК и отправлены на 48 часов в изолятор временного содержания. В пятницу будет рассматриваться вопрос об их аресте. Футболистам грозит до семи лет заключения. "Газета.ру" сообщает, что Кирилл Кокорин полтора года назад был отчислен за неуспеваемость с платного отделения Финансового университета при Правительстве РФ. С начала 2018 года на имя Кирилла Кокорина было выписано 60 штрафов, большинство из которых – за превышение скорости. Общая сумма взысканий составила почти 120 тысяч рублей.