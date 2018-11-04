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Фильм - Театр.doc будет жить!

Фильм - Театр.doc будет жить!
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Пытаться дать ответ на вопрос: что такое Театр.doc – велик шанс запутаться в терминах или оценках, точность никто не гарантирует. После того, как не стало Михаила Угарова и Елены Греминой, основателей Театра.doc, невольно повис в воздухе уже другой вопрос: "Что делать?". Фильм Мумина Шакирова – попытка заглянуть в театральное закулисье доковцев.

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