Фильм - Театр.doc будет жить!

Пытаться дать ответ на вопрос: что такое Театр.doc – велик шанс запутаться в терминах или оценках, точность никто не гарантирует. После того, как не стало Михаила Угарова и Елены Греминой, основателей Театра.doc, невольно повис в воздухе уже другой вопрос: "Что делать?". Фильм Мумина Шакирова – попытка заглянуть в театральное закулисье доковцев.