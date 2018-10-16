"Битва магов": социальные сети о разладе между Москвой и Константинополем

Тема автокефалии для украинской православной церкви владеет умами уже не первый месяц, и споры о томосе, канонах, ереси, расколе и анафемах ведутся давно.

Последняя новость такова: РПЦ МП прекращает евхаристическое общение с Константинополем.

Николай Митрохин:

По поводу решений Священного Синоду по Фанару для приличия требуется написать что-то скорбное и тревожное. Но на душе специалиста, если честно - совсем другие эмоции. Нутес, нутес... - да не уж то? И шо дааальше?

Станислав Минин:

А сколько же сейчас появится экспертов по церковной истории, православию, Константинополю, томосам, автокефалии!

И действительно, в блогосфере это событие было воспринято ну очень эмоционально.

Александр Кынев:

Афонозамещение?

Nune Bars:

ну, как я с утра и предполагала, пошли у рпц мп автосанкции.

что означает их решение для простых, и не очень, верующих?

1 отменяются поездки, в т.ч и vip, на афон. старцы тамошние тоже отменяются.

афониты в пролете. они и так гундяева терпеть не могли, теперь, возможно, и вовсе восстанут.

2 отменяются поездки же в израиль по святым местам.

3 нтв больше не будет ездить снимать в режиме лайф снисхождение благодатного огня, а якунин не будет его с пылу жару привозить частным авиарейсом.

4 поскольку к решению гундяевского синода вряд ли какой другой присоединится, другие церкви тоже окажутся в разрыве общения.

Сергей Шабуцкий:

Извините. Прочитал новости про разрыв евхаристического общения МП с Константинополем и теперь в голове крутится: "Мы - рраз! Ко-ко! Ол-олники! Раскольники, раскольники..."

Виктор Закусилов:

Таким образом, Украина окончательно развалила неканонический московский патриархат, загнав секту РПЦ за поребрик мирового православия...

Александр Морозов:

ну вот, Синод принял худшее из возможных решений. Теперь православные дураки будут громко торжествовать, а православные умные - молчать. Так жизнь и пойдет.

Анатолий Несмиян:

РПЦ не признала решение Константинопольского патриарха, что по сути, означает раскол. Теологические последствия комментировать, видимо, нет смысла, тем более, что мнений тут теперь будет выше крыши. Но в целом ситуация пришла к сегодняшнему состоянию вполне предсказуемо, так как РПЦ по факту не отделена от государства, а является частью путинской "вертикали". А раз так - то полный провал политики Путина на украинском направлении неизбежно отражается на всех государственных структурах - формальных или таких как РПЦ: якобы независимых от государства.

РПЦ не сумела занять самостоятельную позицию, а целиком и полностью колебалась с линией партии. И теперь несет свою часть ответственности за провалы Путина.

Для развитой современной страны теологические разногласия и перебранка между служителями культов играет исчезающе малую роль. На дворе все-таки 21 век. Религия для современного развитого общества - это в первую очередь культурная традиция. И не более того. Но для дичающего социума вроде российского и украинского значение средневековой и даже древней архаики - религии в том числе - приобретает политическое значение, превращаясь в инструмент государственной политики, как это было 150-200 лет назад и ранее. Воры и бандиты, что на Украине, что в России, ограбив наши страны, опустили их на 100-200 лет, в том числе и в области общественно-политических отношений. До религиозных войн, к счастью, мы еще не деградировали, но дополнительную враждебность между странами и народами получили.

Евгений Ихлов:

Третий Рим порвал евхаристическое общение со Вторым, потому что тот не признал его Четвёртым рейхом...

Алексей Широпаев:

"Политбюро" РПЦМП собралось в Минске, да ещё демонстративно под эгидой Лукашенко - очевидно, желая всем показать, что беларуской автокефалии не будет вовеки, Беларусь "не отдадут". Агония РПЦ как имперского института налицо.

Екатерина Барабаш:

Владимир Гундяев, известный в чекистско-партийных кругах под кличкой "Патриарх", заявил, что РПЦ рассматривает вопрос об ответных мерах после решения Константинополя об автокефалии Украинской православной церкви. Надеюсь, что между ковровой бомбардировкой Константинополя, неконтролируемым хроническими анафемствованием, переходом в ислам и уходом в катакомбы он выберет последнее. Надо только предупредить, что удлиненный Mercedes-Benz S-Klasse Pullman, равно как загородные дворцы и охрана, в катакомбы не влезут.

Мария Ремизова:

А теперь, когда у нас совсем отдельная, исключительно русская церковь, Христа будут изображать в лаптях, с балалайкой и автоматом калашникова?

Илья Вайцман:

<давясь попкорном> ...шайбу-шайбу!!! Вперед-вперед!! Давайте, не останавливайтесь! Объявите уже планету захваченой дьяволом а себя - "единственным островком светлых сил в океане зла!" Даешь церковно-казачьи "патрули веры", "отцов-инквизиторов" и прочие атрибуты "священной войны в осажденной крепости".

Впрочем в медицине это поведение РПЦ МП имеет свое название: "самоампутация". Это когда пораженная сухой гангреной конечность отсыхает и отваливается от организма. Возможно, кстати, выкрикивая анафему оставшемуся телу, этого мы не знаем. Но похоже...

Александр Шмелёв:

Про украинскую автокефалию и все вокруг нее

1) То, что одним из следствий российско-украинской войны станет отделение украинской церкви от российской было достаточно очевидно с самого начала. Лично я, к примеру, еще 2 марта 2014 г. писал: "можно практически без сомнения говорить о первом последствии этой войны - окончательном оформлении автокефалии Украинской Православной Церкви". И многие другие тоже. Поэтому ссылаться на незнание тут не получится. Все сторонники и пропагандисты этой войны – Константин Малафеев, Константин Затулин с Кириллом Фроловым, о. Всеволод Чаплин и куча других иерархов – вполне сознательно наносили по Русской Православной Церкви удар, как минимум сопоставимый с расколом XVII века и большевистскими репрессиями 1920-1930-х, а в исторической перспективе, пожалуй, их даже превосходящий. Остальные лица, принимающие решения в Церкви, виновны как минимум в том, что не пытались остановить обезумевших империалистов, пока это было еще реально, и не попробовали минимизировать нанесенный ими ущерб в последующие 4 года (например, “на опережение” предоставив автокефалию УПЦ МП и т.п.)

2) Основной девиз русских империалистов, в т.ч. церковных - “слабоумие и отвага”. Поэтому практически очевидно, что на потере Украины и прекращении общения с Константинополем остановиться они не смогут. К чему в итоге это может привести – вполне понятно: к прекращению общения со всеми остальными церквями и выделению РПЦ в отдельную деноминацию "русское православие" со своей иерархией ("первый среди равных" - Патриарх Московский, чуть младше - получившие никем кроме Москвы не признанные томосы Патриарх Сухумский, Патриарх Цхинвальский, Патриарх Донецкий и Патриарх Луганский). Как мы видим, работа в этом направлении вовсю ведётся, и важнейший шаг буквально несколько часов назад уже сделан.

NB: Кстати, историк Тойнби предсказал такой вариант более полувека назад: в его классификации "цивилизаций" есть отдельно Западноевропейская, отдельно Православная и отдельно Русская православная. Когда-то, когда я впервые увидел эту классификацию, она показалась мне очень странной, но, похоже, он просто предсказывал будущее.

3) При этом, если бы я был украинцем, я бы совершенно не радовался происходящему. На мой взгляд, сила украинского православия заключалась именно в том, что в Украине вместо единой "государственной" церкви было три примерно равных по численности структуры (УПЦ МП, УПЦ КП и униаты) плюс две версии УАПЦ и так далее.

Конкуренция в этой сфере работает столь же эффективно, как и в любой другой: борясь за паству, украинские священники и иерархи были вынуждены ориентироваться на общество значительно больше, чем на власть. В результате, на теоретическом уровне там появлялись работы, типа “Богословия Майдана” (первая попытка предложить православный аналог католической “теологии освобождения”), на практическом – запомнившиеся многим кадры, на которых священники разных деноминаций силой совместных молитв защищают протестующих от Беркута, а на бытовом – значительно меньше (по моим субъективным оценкам) “раздражающих” моментов, типа священников на мерседесах и законов об оскорблении чувств верующих.

С большой долей вероятности с появлением единой автокефальной УПЦ все это быстро сойдет на нет, и положение дел вернется к традиционной для православных стран ситуации, когда церковь фактически является одним из органов государственной власти, рассуждающим о патриотизме гораздо больше, чем о Христе, и “не благословляющим” участие в антипрезидентских майданах.

4) Впрочем, это пусть украинцы решают, что им больше нравится. А вот следующий пункт касается уже меня самого – как россиянина, категорически не желающего очередного витка войны. Дело в том, что для меня очевидно: Путину и его окружению вторая российско-украинская война именно сейчас была бы крайне ВЫГОДНА. Рейтинг власти в России стремительно падает, с экономикой все плохо, раздражение существующим порядком вещей нарастает. При этом отношения с окружающим миром и так безвозратно для них испорчены – хуже уже не будет. Нужен лишь яркий повод. И телекартинка, на которой "озверевшие украинские националисты" с факелами наперевес штурмуют (допустим) Лавру, а горстка читающих молитвы старушек собирается защищать ее до последней капли крови и умоляет Путина их спасти, вполне может таким поводом стать. Причем такая война будет поддержана российским обществом гораздо больше, чем первая. Пусть практикующих православных в современной РФ не так много – буквально 2-3% – но даже это несколько миллионов человек. Среди которых немало крепких молодых мужчин и ярких харизматичных священников, готовых настроить этих мужчин на “священную войну”, на которой и умирать не страшно. Это совсем не то же самое, что несколько десятков тысяч “ватников” во главе с косноязычными охранниками и автомойщиками, а гораздо хуже.

(Украинскую политическую ситуацию я понимаю хуже, но со стороны кажется, что и там новая война для власти может оказаться выгодной – как минимум, в этом случае Порошенко спокойно переизберется на новый срок, поскольку никто не решится менять главнокомандующего в разгар кровопролитных сражений. Так что игра на обострение может оказаться взаимной).

5) Часто представляю себе, что было бы если бы Ельцин и Алексий II на минуту воскресли и увидели бы, как распорядились их наследием их преемники. Так быстро все профукать в столь короткие по историческим меркам сроки – на это нужен отдельный талант! Но президент Путин и Патриарх Кирилл – исключительно талантливые в этом отношении люди.

Андрей Волна:

Не хочется ни шутить, ни ёрничать по этому поводу. Боюсь, что разрыв отношений с Константинополем нужен для последующего идеологического обоснования уже масштабного вторжения в Украину. С целью защиты «свободы совести, вероисповедания и собственности».

Или кто-то считает, что РПЦ всё это делает самостоятельно, в интересах прихожан и их церкви?

Антон Красовский:

Вообще то, что произошло сейчас в Русской церкви – это конечно же копия того, что происходит и в русском государстве. Государство, как и церковь, не могут предложить миру ничего интересного. Ничего хорошего. Ничего по-настоящему вдохновенного. В отношениях с любым партнером русские государство и церковь пытаются использовать три ужасно несовременных и в нашем случае несущественных аргумента: деньги, мощь и обидки. В этом смысле русские государство и церковь похожи на русского человека в турецких пяти звездах. Человек уверен, что он за все заплатил и все включено, это значит все дозволено. Он может блевать на стол немецким туристам, <разгромить> бар у бассена, выкинуть управляющего из окна. Когда ему говорят: "ты, чувак,<рехнулся> совсем"? он недоумевает: "я ж плачу тут".

Дорогие друзья. Это я уже обращаюсь и к русскому государству, и к церкви. Суммы ваших затрат на внешние дела сравнимы в мировом масштабе с тратами вот этого самого туриста в белекском олинклюзиве с видом на шоссе. Если вас не станет, никто и не заметит.

"Да <хрен> тебе! Нас больше всех! (Турист включает мощь) Мы вообще самая большая европейская нация, самая большая православная церковь. И самый жирный европейский турист. Хочешь? Повторим!". Ну конечно же это было бы так, если б вся нация была платежеспособной и выездной. Но увы, тут важно читать пункт 1. Реально лишь 18 процентов населения путешествует и тратит. Украинцы путешествуют почти в полтора раза чаще. Румыны – в 2. Поляки – в 4. Шведы – в 5.

А что же с церковью? Мы правда самая большая православная страна мира? Смотрите. В пасхальных богослужениях этого года на всю Россию приняло участие 4 миллиона человек. Везде. От Владивостока до Калининграда. А в Украине например 8. Там были и греко-католики конечно. Но 5 миллионов прихожан – это разнообразные православные. Это значит, что реально верующих в Украине сильно больше. Это и понятно. Страна сельская, плотнонаселенная, храм всегда был там местом сбора общин.

Проблема не в том, что Россия лишится каких-то там приходов или доходов. Россия с появлением объединенной украинской церкви перестанет быть первой православной нацией мира. Ее место займет Украина. И, понимая это, русские включают обидки. Как недавно мы запретили сами же себе есть итальянский сыр, так сегодня сами же себе запрещаем причащаться в константинопольских храмах. Ужас! И Варфоломей, и турки трепещут от ужаса. Ведь сколько до этого было внимания-то от русских? Почти как у усталого бармена от пьяного туриста (см. п.1)

Крошечные деньги. Совсем уже не очевидная мощь. И до ужаса смешные обидки вместо по-настоящему привлекательной модели. Вместо ориентиров, на которые людям бы хотелось равняться. Думаю, в мире есть статистика, сколько людей по всей планете стали католиками, благодаря жизни пап Иоанна Павла II и Франциска. Сколько глаз обратились в сторону Рима, только потому, что люди, возглавляющие эту церковь говорили о любви, помогали нищим, улыбались, ездили на фиатах. А не на лимузинах по перекрытым автоматчиками улицам.

Вера, надежда и любовь – вот то, что всегда были важнее бабла и силы. И то, чего нет сейчас ни у русского государства, ни у русской церкви.

Ну а украинскому православию я лично желаю того же, что и украинскому государству. Настоящей взрослой самостоятельности. Желаю и государству украинскому, и церкви появления лидеров, способных внушить народу эти самые надежду, веру и любовь. А не ненависть к пусть и неприятному соседу.

Нам, впрочем, желаю того же.

Это не значит, что у московского патриарха нет в сети сторонников.

Кирилл Фролов:

Синод Русской Православной Церкви дал адекватный и жесткий ответ на антиканоническое решение Константинопольского патриархата по Украинской Церкви

Никита Вятчанин:

С расколов в Церкви в истории начинается большая кровь. Дай Бог удастся избежать на этот раз...

Александр Васильев:

Похоже, что мы с вами стоим на пороге нового раскола в Христианстве сопоставимого с расколом на католическую и православную церкви

И похоже что к этому расколу толкают схожие механизмы.

Ведь что такое Рим 9 - 11 веков, когда вызревал и совершился раскол?

Это римский патриархат без римской империи. Рим пал, а его епископ остался. Папство было физически зажато между лангобардами/франками, мусульманами/норманнами и собственно Византией сохранявшей ту самую симфонию - единство и взаимодополняемость светской и духовной властей.

И вот взамен этой утраченной социально-политической целостности и полноты, взамен привычного и комфортного цивилизованного окружения римский понтифик начинает претендовать на полноту власти над всей вселенской церковью.

При этом эти папы оказываются в сложных отношениях с новой империей возникшей на периферии их владений.

Что же мы видим сегодня с Фанаром? Это имперская патриархия без империи. Константинополь пал, а его епископ остался. Зажатый со всех сторон мусульманами, независимыми от него эллинами, громадой России где, как бы мы к ним не относились, но светски и духовные власти пребывают в тесном взаимодействии. Наконец Константинополь вынужден считаться с новой империей выросшей где-то на краю его ойкумены.

И вот этот Константинополь покушается на первенство во Вселенской Церкви. Интересно, а докУмент за подписью императора Константина они нам тоже извлекут?

Андрей Малосолов:

Меня спрашивают - раскол в православии, это поражение Русской Православной Церкви (РПЦ) и всех нас? Нет! Никакого поражения нет, а есть только тяжелый эпизод борьбы за истинную Веру и канонические традиции. Ведь, хотя церковь всегда призывает к любви и добру, любовь и добро тогда устойчивы, когда у них есть еще и крепкие кулаки.

Дорогие друзья, не расстраивайтесь, просматривая ток-шоу с орущими по любому поводу "экспертами". Им что С-400 на винтики разобрать, что в лабиринтах Фанара поплутать.

Сегодня в Минске Священный Синод РПЦ не только дал оценку злочинности, происходящей от впавшего в лукавство и безумие Константинопольского патриархата, но и выступил с ясным планом, как преодолеть раскол. В самое ближайшее время, РПЦ и поместные православные церкви начнут прямую работу, направленную на будущее осуждение и низложение стамбульского патриарха Варфоломея, причем строго по канонам православия. И вся складывающаяся вроде бы как изначально в пользу Варфоломея ситуация, будет отыграна ровно наоборот, не в пользу Варфоломея, а только против него.

Егор Холмогоров:

Любопытно наблюдать, какое количество разных людей со сладострастием торопятся предать свою Мать - Русскую Православную Церковь, которая оказалась перед лицом одного из самых судьбоносных исторических вызовов в своей истории.

Причем желающих предать и мазохистски кликушествовать одинаково много как "слева", так и "справа". И при этом не помогают ни изученные и даже написанные тонны богословских книг. Только лишь Благодать Божья.

И не всегда ей служит тот, кто громче всех кричал "Я! Я!". Вспоминаю, как в 90-е игумен Иларион (Алфеев) писал статьи о том, что нельзя рвать с Константинополем, так как это угроза сползания РПЦ в консерватизм. И сегодня именно он - орудье Божие, вершащее суд над фанарским расколом. И вспоминаю ультраортодоксального Лурье, для которого фанариоты вовсе не были православными, а теперь он оформился в их обслугу. Чиновники оказались "исповедниками", "общественники" оказались растленными традиторами, как какой-нибудь Кураев.

А потому не возноситесь и не мните себя самыми православными. Вы не можете этого знать, пока не настал час Посещения. Сейчас он настал - и слишком многие оказались без трусов.

Есть, впрочем, и мнение, что значение разрыва преувеличено или неверно понято.

Алексей Макаркин:

Читаю ужастики по поводу того, что теперь православным нельзя будет паломничать на Святую Землю, а в Россию не будет доставляться Благодатный огонь. Одни пишут об этом с явным расстройством, другие - с плохо скрываемым торжеством (мол, едите российский сыр - теперь надо привыкать и к паломническому импортозамещению).

Разумеется, ничего подобного - Иерусалим находится в юрисдикции Иерусалимского патриарха, который в конфликте между Москвой и Константинополем держит нейтралитет.

Вот с Афоном действительно могут быть проблемы. Но при всем уважении к Святой Горе - это все же не Святая Земля.

Кирилл Говорун:

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАСКОЛ

1. Потому что для раскола необходимо согласие обеих его сторон, что они больше не имеют общения друг с другом. Константинополь, кажется, не собирается разрывать отношения с Москвой.

2. Потому что в случае глобального раскола все остальные Поместные Церкви должны были бы определиться, с кем они, а они, по всей видимости, не захотят этого делать. Глобальное Православие будет сохранять отношения и с Москвой, и с Константинополем.

3. Евхаристическая экклезиология, ставшая популярной в 20-м веке, с которой православные даже начали себя идентифицировать, сыграла тут злую шутку, потому что односторонний отказ участвовать в Евхаристии, в свете этой экклезиологии, легко интерпретировать как раскол. Однако на поверку Церковь больше, чем как ее описывает евхаристическая экклезиология (см. мою книгу Мета-экклезиология), и для раскола нужно больше, чем разрыв евхаристических отношений. В XI веке, например, римский и константинопольский патриархи предавали друг друга анафеме - да и то их буза воспринималась как локальный конфликт. А прекращение евхаристического общения в первом тысячелетии было практически рутинной практикой. В одном седьмом веке, который я изучал по документам ссорящихся патриархий, можно было сбиться со счета, перечисляя такие разрывы.

Вывод таков: это не раскол, а трещина, да и то скорее воображаемая одной Церковью, потому что большинство Церквей просто не будут ее замечать.

Андрей Кураев:

Другие Поместные церкви могут осудить действие Фанара. Могут сказать слова поддержки Москве. Могут призвать к миру и к диалогу и даже ко Всеправославному совещанию. Но никто из них не прервет литургическое общение с Константинопольским патриархатом.

Ни одна из Поместных Церквей вслед за нами в это каноническое окошко не бросится. Патриарх Кирилл хоть и человек со швейцарским бэкграундом, но швейцарский банкиром он не является. (Есть поговорка: если видишь швейцарского банкира, прыгающего из окна небоскреба - не раздумывая делай то же самое).

А раз они остаются в общении с Константинополем, значит, становятся столь же заразны, как и он. То есть порывать надо и с ними.

Объявить анафему всем Поместным Церквям не хочется. Значит, апологетам патриархии придется изворачиваться и объяснять свое не-следование канонам. Отчего это мы Христа в таинствах Константинопольской церкви не видим, а сербы или болгары - видят? И почему же с этими "прельщеными слепцами" мы общения не прерываем - вопреки требованию канонов?

Придется каноны пускать на фарш.

И это перекодирование канонической православной матрицы может стать началом Реформации - помимо желания московских апологетов.

Но скорее нас ждет деградирование до уровня церкви-одной-нации. Ну как Армянская.

Я убежден, что эта изоляция будет односторонней. Константинополь не запретит нашим мирянам и священникам участвовать в их службах.

А нашим апологетам придется изворачиваться. Заявление московско-минского Синода гласит: "невозможно участие в таинствах, совершаемых в ее храмах". Так таинства все же совершаются? Но не для нас? Так это мы отлучены от совершаемых ими таинств? Это и называется "бомбить Воронеж".

Если таинства там есть - значит, они православны. Если православны и благодатны - как может быть разрыв и запрет на участие в таинствах?

А если они безблагодатны - то возвращаемся к первому кругу вопросов.

С детства мне не давал покоя вопрос: коли поссорились два царька - ну пусть они выйдут в чисто поле и помутузят там друг друга. Зачем народ вместо себя гнать на бойню ради их шкурных интересов? Ну какое дяде Ване дело до того, чей Порт-Артур или Марокко?

Андрей Десницкий:

Оставим в покое Украину.

Давайте посмотрим на Македонию, Абхазию или Катар. Вот есть конфликт между поместными церквами или есть некая часть, отколовшаяся от поместной церкви и не готовая в нее вернуться. Как решать эти конфликты?

В Византии их решал император.

У католиков их решает папа.

Константинополь предлагает как у католиков.

Но что предлагает Москва?

Ничего, по-моему. Продолжение этих конфликтов на веки вечные. И даже не переговоры - ведь на собор 2016 г. московская делегация тоже не поехала, потому что там было слишком много Константинополя.

Реалистичная программа Москвы мне видится такой: каждая поместная церковь творит на своей канонической территории что хочет, а в случае конфликта двух юрисдикций - пусть разбираются сами хоть до скончания века. И пусть победит сильнейший.

Это вполне в духе нынешней трактовки Кремлем государственного суверенитета, но это может привести только к нарастанию и углублению конфликтов. И это вряд ли привлечет на сторону Москвы других православных.

Выход-то должен быть, хотя бы теоретически.

Максим Горюнов:

вы как хотите, а я верю в патриаха Кирилла.

считаю, что его позиция по Крыму, Новороссии и автокефалии - это подвиг.

и ежу понятно: если бы Кирилл был за Кремль,

он бы регулярно с ним ссорился.

скажи он две-три ярких,

как умеет, проповеди о том,

что Иисус не учил нас отнимать полуострова,

и это удержало бы украинских верующих

в орбите Москвы ещё на триста лет.

но Кирилл, как подвижник и аскет,

поступает иначе.

он ведёт себя так, чтобы, с одной стороны,

убедить Киев в том, что автокефалия ему нужна, как воздух.

с другой, своим московским акцентом

доводит Константинополь до белого каления,

чтобы он уже точно дал Киеву

эту автокефалию.

я вижу пастыря, который, балансируя на грани, выводит из геены огненной

многомиллионную церковь.

сегодня он в Минске, говорит с Лукашенко.

учитывая прошлый опыт, уже завтра Лукашенко будет звонить в Рим,

чтобы уточнить условия новой унии.

уверен, будущие поколения оценят его стратегию.

Константин Крылов:

О церковном (чистая маниловщина, разумеется, но мне можно).

А ведь одна из главных причин никонианства была - неистовое желание угодить украинским попам, которые привыкли к греческому обряду.

И вся дальнейшая история "русской церкви" - это её бесконечная украинизация и всяческое ползанье на брюхе перед украинцами. Кончившаяся 1917 годом, когда попы Государя предали.

Так что сейчас "с точки зрения интересов народных" самый подходящий момент вернуться к чистой вере - то есть ко двуперстию, "метания творити на колену" и т.п. Разумеется, Аввакума и прочих жертв никониан признать святым, анафематствовать гонителей Древлей Веры, проклясть Никона и очистить церковь от украинских попов.

Ну и Кирилла и всю шайку по такому случаю утопить в проруби. Или отправить на Карибы - это, в общем, не принципиально. Но лучше в монастырь, настоятелем коего назначить Кураева. Ибо воистину.

Эх!...

Владимир Милов:

Раз уж зашла речь про автокефалию, то выскажусь про автокефалию. Не удивляйтесь, что начну немного издалека.

Когда почти 5 лет назад в Украине случился Майдан, я возлагал огромные надежды на то, что за этим последуют важные реформы, которые дадут импульс всем отставшим от мира постсоветским странам, включая Россию, и покажут, "как надо" - строить нормальное государство, нормальную экономику.

Например, я надеялся, что Украина (5-е место по запасам природного газа в Европе) демонополизирует газовую отрасль, создаст конкурентный рынок газа, быстро нарастит добычу, сама себя обеспечит газом (запасы для этого есть), покажет России пример, как построить эффективный газовый рынок с низкими ценами и бурным развитием. Станет такой европейской газовой мини-Америкой (это я намекаю на высокую конкуренцию в американской газовой отрасли и сланцевую революцию).

Прошло почти 5 лет. Доля Нафтогаза в украинской газодобыче - 75%, его демонополизация не состоялась и не планируется. Для сравнения - доля Газпрома в российской газодобыче 68%. В РОССИИ МОНОПОЛИЯ В ГАЗОДОБЫЧЕ СЛАБЕЕ, ЧЕМ В УКРАИНЕ.

Я хотел бы читать новости об успешных украинских газовых реформах как модели для России. Но вместо этого, спустя 5 лет после Майдана, я читаю новости про... автокефалию украинской православной церкви.

Даже не знаю что тут сказать.