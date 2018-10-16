Повторные выборы губернатора Приморья пройдут 16 декабря

Законодательное собрание Приморского края утвердило дату проведения повторных выборов главы региона. Они состоятся 16 декабря. Об этом сообщает РИА Новости. Решение поддержали 30 депутатов из 40.

В начале октября парламент Приморья разрешил участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам. Ранее выдвигать кандидатов могли только политические партии. Именно в статусе самовыдвиженца в выборах намерен принять участие временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

Второй тур выборов губернатора Приморского края состоялся 16 сентября. На них лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако, когда подсчет голосов уже завершался, вперед с незначительным отрывом вышел исполняющий обязанности губернатора , представитель "Единой России" Андрей Тарасенко. Наблюдатели обратили внимание на необычные результаты на ряде участков, где за Тарасенко проголосовали якобы 100 процентов избирателей. Ищенко заявил о фальсификациях и призвал к акциям протеста, на которые вышли тысячи жителей Владивостока.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура главы региона из-за многочисленных нарушений. Тарасенко от участия в повторных выборах отказался и ушёл в отставку.

Ранее "Ведомости" писали о планах Кремля отправить на повторные выборы в Приморском крае "десант" своих сотрудников и политтехнологов, чтобы помочь назначенному президентом врио губернатора Олегу Кожемяко победить на выборах.