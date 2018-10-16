РПЦ: туристам нельзя молиться в храмах Константинопольской церкви

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ), в том числе туристы, которые не будут следовать решению Синода о разрыве отношений с Константинопольской патриархией,должны будут покаяться на исповеди, а духовенству за это грозит наказание в виде "прещения". Об этом заявил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Под "прещением" понимается освобождение от занимаемой должности, временный или пожизненный запрет в служении, а также отлучение от церкви.

Под запретом оказались все действующие православные храмы Стамбула и один в Анталье, ряд церквей в Греции, в том числе на островах Крит, Додеканес, Родос, а также церкви Афона.

Накануне Синод РПЦ решил прервать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в ответ на положительное решение по автокефалии Украинской православной церкви.

Конфликт вокруг Украинской православной церкви Киевского патриархата начался в 80–90-х годах XX века, когда часть украинских приходов Русской православной церкви потребовали независимости и отделились от РПЦ. 11 октября Синод Константинопольской церкви принял решение запустить процесс предоставления автокефалии – административной независимости – Украинской православной церкви.