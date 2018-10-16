ФСИН выплатит полмиллиона рублей матери за гибель сына в СИЗО

Суд в Оренбурге обязал Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) выплатить 500 тысяч рублей моральной компенсации Надежде Чертовских, сын которой умер в 2013 году после избиения в следственном изоляторе. Об этом сообщает "Комитет против пыток".

Суд также назначил Чертовских компенсацию в 230 тысяч рублей за долгое расследование дела о гибели сына.

Уголовное дело было возбуждено лишь спустя полгода после гибели Владимира Ткачука, но и даже после этого правозащитники шесть раз обжаловали постановления следователей о невозможности установить виновных. Следствие утверждало, что Ткачук получил травмы, когда ему на голову упала доска. Экспертиза же установила, что задержанного перед смертью били по голове.

В мае 2016 года правозащитники подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Страсбурге приняли заявление, после чего расследование дела было возобновлено. В июне прошлого года были задержаны начальник следственного изолятора Евгений Шнайдер и его заместитель Виталий Симоненко. Суд признал их виновными в избиении заключенных и приговорил к двум и четырем годам колонии общего режима – соответственно.