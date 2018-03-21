В Орске начальника СИЗО осудили за избиение заключенных

Суд в Оренбургской области вынес обвинительный приговор бывшему начальнику следственного изолятора Евгению Шнайдеру и его заместителю Виталию Симоненко, признав их виновными в избиении заключенных, один из которых впоследствии скончался. Шнайдер получил два года колонии общего режима, Симоненко – четыре, сообщает Комитет против пыток.

В январе сотрудники следственного изолятора в городе Орск Оренбургской области дали показания на руководство. Они рассказали, что Шнайдер и Симоненко нанесли несколько ударов 24-летнему Владимиру Ткачуку, который умер через несколько дней. Один из свидетелей подчеркнул, что начальство СИЗО может "сделать с осужденными и сотрудниками все что угодно", а рассказавшего следователю правду ожидают "негативные последствия".

О задержании Симоненко и Шнайдера стало известно в июне минувшего года. В Комитете против пыток тогда рассказали, что их подозревают в избиении заключенного до смерти в сентябре 2013 года.

Уголовное дело было возбуждено лишь спустя полгода после гибели Владимира Ткачука, но и даже после этого правозащитники шесть раз обжаловали постановления следователей о невозможности установить виновных. В мае 2016 года они подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Страсбурге приняли заявление, после чего расследование дела было возобновлено.