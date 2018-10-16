Эквадор обязал Ассанжа "соблюдать чистоту" и не заниматься политикой

Эквадор обязал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, проживающего в посольстве стране в Лондоне, следовать строгому набору бытовых правил, а также потребовал от него отказаться от политических заявлений, которые могут навредить эквадорским интересам или выглядеть как вмешательство в дела иностранных государств. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на нормативы, опубликованные в Интернете.

Согласно документу, Ассанж и его гости должны "соблюдать чистоту" в ванной комнате и других помещениях. Протокол возлагает на него ответственность за заботу о коте, который живет с ним. В случае, если хозяин не будет уделять ей должного внимания, животное передадут другим людям, гласит документ.

Ассанжу и его посетителям запрещено проносить в посольство любое несанкционированное оборудование. В противном случае эквадорский персонал вправе изъять аппаратуру. Сообщается, что с 1 декабря 2018 года дипмиссия больше не будет оплачивать Ассанжу питание, стирку и прочие расходы на проживание, как это было ранее. Отныне Ассанж обязан каждые три месяца проходить медицинские осмотры, которые должен оплачивать самостоятельно.

Его адвокат Кардос Поведа назвал перечисленные условия "тюремными" и заявил, что любое их нарушение может привести к прекращению права Ассанжа на политическое убежище в Эквадоре. В марте полпредство отключило Ассанжу интернет за нарушение соглашения, которое запрещало ему писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела других стран.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве после того, как британский суд постановил выдать Ассанжа Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США, где его могут приговорить к 35 годам тюрьмы либо смертной казни. Американские власти подозревают Ассанжа в сговоре с Россией против интересов США. Он отрицает связи с Москвой, однако ранее стало известно, что в прошлом году Россия разрабатывала план бегства Ассанжа из Британии, однако отказалась от него из-за политических рисков.