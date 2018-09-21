Guardian: Россия разрабатывала план бегства Ассанжа из Британии

Российские дипломаты и люди из окружения Джулиана Ассанжа в прошлом году обсуждали план, в соответствии с которым основатель WikiLeaks тайно покинул бы посольство Эквадора в Лондоне, где он живет последние несколько лет, и Великобританию. Об этом пишет в пятницу газета The Guardian, ссылаясь на свои источники.

План предполагал, что операция будет осуществлена в рождественский вечер (25 декабря). Как утверждают источники The Guardian, Ассанжа предполагалось вывезти из посольства на дипломатическом автомобиле, после чего переправить в Россию или Эквадор. От операции отказались за несколько дней до ее предполагаемой даты – утверждается, что она была сочтена слишком рискованной.

Ранее в прессе появлялись сообщения, что Ассанж еще в 2010 году, когда против него были выдвинуты первые обвинения, пытался получить российскую визу. Сам он это отрицает.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве после того, как британский суд постановил выдать Ассанжа Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США. Там основателя WikiLeaks подозревают в сговоре с Россией, в том числе в публикации документов Демократической партии США, полученных, как утверждается, путем взлома ее серверов российскими хакерами. Сам он отрицает связи с Россией.

Новый президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу рано или поздно придется покинуть посольство страны в Лондоне.