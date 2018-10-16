Сестра Сенцова сообщила, что он в реанимации

Находящийся в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов попал в реанимацию больницы города Лабытнанги на фоне выхода из пятимесячной голодовки. Об этом во вторник сообщила его сестра Наталия Каплан "24-му каналу". По ее словам, голодовка привела к необратимым последствиям для его здоровья, в том числе ишемии и аритмии сердца, проблемам с печенью, желудком и другими органами.

Сообщение сестры режиссера о госпитализации пока не подтверждено другими источниками. Сам Сенцов ранее категорически отказывался от размещения в реанимации.

Каплан сказала, что Сенцов не верит в собственное освобождение, однако заверила, что предпримет все усилия для вызволения брата из российской тюрьмы. Каплан надеется, что в этом деле поможет фильм, который будет поставлен по сценарию Сенцова, передает РБК-Украина.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Он отрицает обвинения. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем.

В письменном заявлении, которое он передал через адвоката, Олег Сенцов заявил, что с 6 октября – после 145 дней голодовки – прекращает ее в связи с угрозой принудительного кормления со стороны российских властей. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла о недопустимости принудительного кормления, "которое является фактически разновидностью пытки".