Лидер протеста в Ингушетии назвал "хамским" настрой Кремля

В Пятигорске во вторник прошли переговоры лидеров протеста против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией с полпредом по Северо-Кавказскому федеральному округу Александром Матовниковым и главой Управления внутренней политики администрации президента России Андреем Яриным. Об их итогах сообщает издание "Фонтанка".

По словам руководителя оргкомитета митинга в Магасе Мусы Мальсагова, представители Кремля заявили, что решение о границе отменить невозможно, а если протестующие с ним не согласны – пусть обращаются в суд.

"Мы удивлены хамскому настрою федеральной власти, - прокомментировал ход переговоров Мальсагов. - Нам сказали, что закон о границе принят. С нарушениями или без – неважно. Получается, что власть признает нарушения, но не будет пересматривать итоги голосования, а нам говорит: идите в суд".

Мальсагов пообещал, что по возвращению в Магас расскажет протестующим о том, что было на переговорах, и посмотрит на их реакцию. "Исходя из этого будем действовать дальше", - сказал он.

Руководитель оргкомитета митинга также подтвердил нахождение колонны военной техники на границе Дагестана и Ингушетии. По его словам, в Росгвардии протестующих заверили, что "не происходит ничего особенного", а просто идет "плановая ротация войск".

На официальном сайте Республики Ингушетия появилось сообщение, что 17 октября в Магасе пройдет заседание комиссии по вопросу установления границы с Чечней с участием главы республики и лидеров акции протеста..

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ, предусматривающий равноценный обмен территориями, вызывал массовые протесты в Ингушетии: жители республики считают обмен невыгодным для них. Конституционный суд Ингушетии также дал отрицательный отзыв на законопроект: он постановил, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Тем не менее, во вторник 16 октября соглашение вступило в силу. Глава парламента Чечни Магомед Даудов заявил в этой связи, что официальное закрепление границ будет способствовать дальнейшей интеграции двух регионов.

Акция протеста против соглашения о границе началась в столице Ингушетии Магасе 4 октября. По словам ее участников, она будет бессрочной - даже несмотря на то, что власти согласовали проведение митинга только до 15 октября.