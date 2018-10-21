Московские Борджиа. Юрий Федоров – о капле яда

В древности и в Средние века отравления противников в борьбе за власть, соперников в бизнесе и любви были делом обычным. В XIX веке подобные методы исчезли из политики, по крайней мере из политики европейской. В России к ним вернулись после большевистского переворота. Коммунистом, учил Владимир Ленин своих молодых последователей, можно стать, лишь освоив все богатства, "которые выработало человечество". Видимо, к их числу пролетарский вождь относил и умение убивать противников ядом. В 1921 году при председателе Совнаркома (тогда этот пост как раз занимал Ленин) была создана токсикологическая лаборатория, впоследствии переданная в НКВД. В разные времена это учреждение называлось по-разному, но его цель была неизменной – поиск ядов, которые нельзя было бы идентифицировать при вскрытии. В 1937 году начальником лаборатории стал некто Григорий Майрановский, получивший вскоре без защиты диссертации степень доктора медицинских наук за выполнение работ, "имеющих важное оперативное значение". Похоже, не без оснований. Он, в частности, изобрел препарат "К-2" (карбиламинхолинхлорид), убивавший жертву, не оставляя следов. Диагнозы патологоанатомов были однозначны: смерть от острой сердечной недостаточности.

На допросе в 1953 году Майрановский показывал, что в 1938–1950 годах он получал приказы об отравлениях от Лаврентия Берии, его заместителя Всеволода Меркулова и многолетнего шефа террористических подразделений НКВД-МГБ Павла Судоплатова. "После получения задания Судоплатов, или Фитин (начальник внешней разведки НКВД-НКГБ в 1939–1946 годах. – РС), или Филимонов (начальник отдела НКВД, которому подчинялась лаборатория. – РС) организовывали мне, – говорил Майрановский, – встречу на конспиративной квартире с лицом, подлежащим умерщвлению, и там во время еды, выпивки мною или в напитки, или в пищу вмешивались яды … Я не могу точно назвать, сколько лиц мною было умерщвлено".

В 1953 году Берия и Меркулов были расстреляны. Судоплатов и Майрановский осуждены на 10 лет тюрьмы. Но "лаборатория ядов" продолжала действовать. В конце 1950-х годов в Германии убили руководителей ОУН Льва Ребета и Степана Бандеру. Им прыснули в лицо ядовитым веществом, вызвавшим в обоих случаях обширный инфаркт. В 1957 году талием был отравлен ушедший на Запад офицер КГБ Николай Хохлов. Ему повезло: он сразу попал в американский военный госпиталь в Германии, где врачи смогли его вылечить. В 1979 году разработанным Майрановским рицином в Лондоне убили болгарского диссидента, писателя Георгия Маркова. Чуть позже агентом КГБ был отравлен афганский диктатор Хафизулла Амин. Правда, от яда находившимся в резиденции советским врачам его удалось спасти, но ненадолго, вскоре Амин был застрелен советскими же спецназовцами.

Отравления продолжались после распада СССР. Осенью 2006 года в Лондоне был убит радиоактивным ядом Александр Литвиненко. Британский судья официально установил, что "операция ФСБ по убийству мистера Литвиненко была, скорее всего, санкционирована мистером Патрушевым и также президентом Путиным". От яда пострадали журналисты и политические деятели Анна Политковская, Владимир Кара-Мурза-младший, Петр Верзилов. Крайне подозрительна смерть Юрия Щекочихина. У меня нет сомнений в том, что отравление Скрипалей, Дон Стерджесс и Чарли Роули – дело рук офицеров российской военной разведки. Список бежавших из России противников Путина и людей, обладавших компрометирующей Кремль информацией, умерших "подозрительной смертью" только в Великобритании, насчитывает 14 человек.

В средневековой Англии отравителей по закону могли сварить живьем в кипятке

Собственно, все это известно. Но несколько моментов остаются зачастую вне внимания журналистов. О жертвах кремлевской "лаборатории ядов" общественность узнает, как правило, если что-то пошло не так, как задумывалось организаторами акции. Соответственно, возникает вопрос: сколько же было или, по крайней мере, могло быть успешных убийств, о которых знают только в Кремле, на Лубянке или в штаб-квартире бывшего ГРУ? Ведь Чепига и Мишкин появлялись в Европе часто. И эта "сладкая парочка", специализировавшаяся на устранении неугодных российской власти людей, скорее всего, была далеко не единственной спецгруппой, выполнявшей такого рода задания. Вспомним, что препарат "К-2" был изобретен более 70 лет тому назад. Наука с тех пор шагнула далеко вперед, а у доктора Майрановского наверняка были талантливые ученики и последователи.

Чепига, Мишкин и их многозвездные руководители стали предметом шуток и издевательств. Специалисты и просто любители шпионских детективов рассуждают, и не без оснований, об ужасающем непрофессионализме российской разведки. Смеяться, вправду, не грешно. Но отравление политических противников – предмет не для шуток, а для уголовного преследования. В средневековой Англии, например, отравителей по закону могли сварить живьем в кипятке. В наши дни провалившимся отравителям такая казнь не грозит, но за пределами России им все же появляться не стоит. То, чем они занимаются, имеет недвусмысленное название – международный терроризм.

И еще. Жертвами московской "лаборатории ядов" становятся не только противники Путина из числа российских граждан. В 2004 году диоксином был отравлен кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Это была третья попытка покушения, когда до выборов оставался всего месяц. "На встрече с руководством службы безопасности Украины, которое сотрудничало тогда с российской командой, мне подсыпали яд, – рассказывал он. – Следствие установило, "из какой страны этот материал, кем и каким маршрутом привезен. Правда, все, кто это делал, находятся не в Украине". Обвиняемый в отравлении Ющенко бывший заместитель начальника СБУ Владимир Сацюк с 2005 года находится в Москве и, как свидетельствуют украинские источники, является советником директора ФСБ России. Иными словами, яд используется как инструмент внешней политики Кремля.

В этом, в общем, нет ничего нового. Как говорил в свое время, например, римский папа Александр VI из рода Борджиа: "Войны выигрываются не армиями и золотом, а поварами на кухнях и распорядителями званых обедов. Нужна малость – уметь влить в бочку меда каплю яда". Но, похоже, западные деятели, выступающие за диалог с путинской Россией, знакомы с откровениями одного из самых известных отравителей хуже, чем их партнеры в Москве.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт

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