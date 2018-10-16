Саудовский генконсул покинул Турцию после обысков по делу Хашогги

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Утейби во вторник покинул Турцию, сообщает Reuters. Он отправился на родину после того, как турецкие полицейские провели обыск в саудовском консульстве и нашли там, как утверждается, доказательства того, что в этом здании был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашогги.

В свою очередь саудовский король Салман на встрече с госсекретарем США Майком Помпео пообещал расследовать исчезновение Хашогги.

Турецкие власти винят саудовскую сторону в его смерти. В Эр-Рияде отрицают причастность официальных властей к пропаже журналиста. Тем не менее, как сообщалось, власти Саудовской Аравии готовятся представить доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста Джамала Хашогги в результате допроса, который проводился "по непредвиденному сценарию".

Журналист вошел на территорию саудовского консульства в Стамбуле 2 октября и больше не появлялся. Он работал директором канала Al Arab News, который сотрудничал со многими арабскими и западными СМИ. В своих публикациях журналист выступал против нынешней политики Эр-Рияда.