Саудовские власти готовят доклад об "исчезновении" Хашогги

Власти Саудовской Аравии готовятся представить доклад, в котором, как ожидается, будет признан факт убийства журналиста Джамала Хашогги в результате допроса, который проводился "по непредвиденному сценарию". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную телеканалом CNN от двух неназванных источников.



Один из источников предупредил, что документ находится в стадии подготовки и его содержание еще может измениться. По словам второго источника, в докладе, по всей вероятности, будут содержаться сведения о несанкционированном проведении операции и предстоящем привлечении виновных к ответственности.