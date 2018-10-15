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Саудовские власти готовят доклад об "исчезновении" Хашогги

Джамал Хашогги

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Власти Саудовской Аравии готовятся представить доклад, в котором, как ожидается, будет признан факт убийства журналиста Джамала Хашогги в результате допроса, который проводился "по непредвиденному сценарию". Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию, полученную телеканалом CNN от двух неназванных источников.

Один из источников предупредил, что документ находится в стадии подготовки и его содержание еще может измениться. По словам второго источника, в докладе, по всей вероятности, будут содержаться сведения о несанкционированном проведении операции и предстоящем привлечении виновных к ответственности.

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