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Букеровскую премию получила Анна Бернс из Северной Ирландии

Анна Бёрнс

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Лауреатом Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс. Она получила приз за роман "Milkman" ("Молочник").

В романе рассказывается о жизни девушки во время конфликта в Северной Ирландии в 1970-х годах.

Шорт-лист премии был объявлен 20 сентября. На одну из самых престижных литературных наград в мире помимо Бернс претендовали: американские писатели Рейчел Кушнер и Ричард Пауэрс, британцы — Дэйзи Джонсон и Робин Робертсон и канадская писательница Эси Эдугян.

Каждый из авторов, вошедших в шорт-лист, получит по две с половиной тысячи фунтов стерлингов и специальное подарочное издание своей книги. Победитель — Анна Бернс - еще 50 тысяч фунтов стерлингов (около 66 тысяч долларов).

Букеровская премия вручается с 1969 года. До 2013 года на неё могли претендовать романы писателей из Великобритании, Ирландии, стран Британского содружества. Теперь премию может получить любая опубликованная в Великобритании книга, написанная на английском языке. В 2017 году лауреатом премии стал писатель из США Джордж Сондерс за роман "Линкольн в Бардо". В 2004 году была учреждена международная Букеровская премия, которая вручается за романы, переведенные на английский язык.

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