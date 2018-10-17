Пермский художник признался, что провел акцию "Смерть не за горами"

Пермский художник Алексей Илькаев, также известный как Sad Face, заявил, что это он заменил слово "счастье" словом "смерть" на арт-объекте "Счастье не за горами". Илькаев сам явился в отдел полиции и написал явку с повинной, сообщил в среду портал "Медиазона" со ссылкой на адвоката.

В интервью сайту "Звезда" художник рассказал, что сознался в содеянном, поскольку не хочет, чтобы его акцию воспринимали как уголовное преступление.

По словам Илькаева, он хотел привлечь внимание к содержанию своего высказывания, так как считает, что смерть (как "экзистенциальная категория") незаслуженно вытесняется за рамки повседневности в современном обществе.

Арт-объект "Счастье на за горами" в Перми превратился в "Смерть не за горами" 11 октября. Во вторник стало известно, что из-за замены букв завели уголовное дело о вандализме. В полиции заявили, что администрации города нанесен ущерб в размере 45 тысяч рублей.