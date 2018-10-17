РПЦ : верующие могут посещать Афон в качестве туристов

Поехать на Афон в качестве туриста может любой человек, имеющий греческую визу и разрешение на въезд на Афон. "Молиться Богу мы можем в любом месте на Земле", - заявил в интервью "Русской службе Би-би-си" глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион .

Разрыв евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским ведёт только к запрету совершать богослужения и таинства причастия в Афонских монастырях, пояснил митрополит Иларион. Посещать их как верующим и туристам разрешается, добавил он.

Накануне в отделе внешних связей Московского патриархата заявили, что прихожане РПЦ, нарушившие распоряжение Синода, должны будут покаяться, а духовенству за это грозит наказание в виде "прещения" (запрещение в священнослужении и/или увольнение).

Как рассказал "Русской службе Би-би-си" источник, близкий к руководству патриархии, и подтвердили "православный предприниматель" и собеседник в Государственной думе, с 2005 года россияне пожертвовали монастырям на горе Афон в общей сложности 200 миллионов долларов. Среди самых известных благотворителей владелец "Фосагро" Андрей Гурьев, предприниматель Аркадий Ротенберг, бывший глава РЖД Владимир Якунин, бизнесмен и создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, предприниматель Иван Саввиди.

В 2011 году Дмитрием Медведевым был создан специальный фонд для сбора пожертвований на Афон. В него поступило более 2 миллиардов рублей. К сбору средств даже привлекали бюджетные организации . По данным "Фонтанки" коммунальные предприятия Санкт-Петербурга в 2014 году перечислили туда 17 миллионов рублей.

Православные монастыри на горе Афон находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Афон - место духовного туризма многих высокопоставленных россиян. Среди них – бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генеральный прокурор России Юрий Чайка. Известно, что президент России Владимир Путин несколько раз посещал Афон, в частности, в 2016 году.