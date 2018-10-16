Разрыв отношений РПЦ с Константинополем: что это означает на практике

Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем. С таким заявлением накануне выступил руководитель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам заседания Синода Русской православной церкви в Минске. Причина разрыва - "антиканонические действия Константинопольского патриархата, вступившего в общение с раскольниками на Украине и посягающего на каноническую территорию Русской православной церкви". Радио Свобода рассказывает, что это решение означает на практике.

Решение синода в Минске относится ко всем членам Московской Патриархии, живут ли они в Белоруссии, в Украине, в России или в других странах.

Нельзя мирянам: крестить (и миропомазывать) детей, исповедоваться и причащаться, принимать таинство соборования у священников и епископов Константинопольского патриархата.

Нельзя священникам и епископам: то же, что мирянам, а также служить литургию совместно со священниками и епископами Константинопольского патриархата.

Наказание для мирян за нарушение запрета: не предусмотрено.

Наказание для священников и епископов: точно не обозначено, сказано "соответствующие прещения". Видимо, имеется в виду запрещение в священнослужении и/или увольнение.

Самое сложное: в России распространен принцип "всё, что не разрешено, запрещено". Во всём остальном мире – "всё, что не запрещено, разрешено". В итоге уже появились комментарии, что членам МП нельзя ездить на Афон. Это не так. Можно приехать на Афон, нельзя исповедоваться и причащаться в храмах Афона. Можно заходить в храмы Константинопольского патриархата и в них молиться.

Можно молиться во время литургии в церквях Константинопольского патриархата. Например, патриарх Кирилл бывал много раз на католических богослужениях и молился во время этих богослужений, но не причащался и не исповедовался, а свои молитвы объяснял так, что он молится сам по себе, а не вместе с католиками, молится об обращении католиков в православие.

Константинопольский патриархат – это не все храмы, где говорят по-гречески. В Греции своя – автокефальная! – церковь, Элладская Православная, со статусом митрополии. Это государственная церковь, и было бы странно, если бы церковь Греции подчинялась патриарху, живущему в Турции. Значит, запрет не распространяется на храмы Греции. В целом, тем, кто боится нарушить запрет, лучше каждый раз проверять, какой юрисдикции тот или иной храм.

Любопытно, что постановление запрещает участвовать "в таинствах, совершаемых в ее (КП) храмах", но нет запрета причащать, исповедовать, соборовать епископов, священников и мирян Константинопольской патриархии. Возможно, это недоработка составителей документа, возможно – намеренное умолчание.

Благодатный огонь можно привозить, он ведь из Иерусалима, а Иерусалим это иерусалимский патриархат, а не Константинопольский

Документ более всего значим не для жителей России. В Москве нет храма Константинопольского патриархата, хотя есть храмы других патриархий. А вот, например, в Париже, честь выбор – идти в храм МП или КП. Документ значит более всего для Украины, где на 9 тысяч приходов УПЦ МП приходится около 4 тысяч приходов КП и УАПЦ. И раньше отчуждение разных церквей доходило до того, что "москвичи" перекрещивали "филаретовцев", отрицая действительность таинства крещения друг у друга. Теперь все обязаны тщательно проверять, кому подчиняется храм, куда человек ходит. Будут ли на практике проверять – другой вопрос. По канонам и разводиться нельзя, и причащать тех, кто живёт без венчания нельзя, "гражданский брак" с точки зрения строгих ревнителей канонов это просто блуд. Но никто этого не выполняет, потому что иначе храмы просто опустеют.