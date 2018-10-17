В Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны

В Канаде вступил в силу закон, разрешающий хранение и использование марихуаны в личных целях. Жителям страны позволили выращивать до четырёх кустов конопли и иметь при себе не более 30 граммов каннабиноидов. Через год в продажу запустят пищевые продукты на основе конопли.

Покупка марихуаны без лицензии остаётся незаконной. За продажу конопли несовершеннолетним грозит тюремный срок – до 14 лет заключения. После вступления закона в силу власти намерены помиловать людей, которых осудили за хранение марихуаны в объёмах меньше 30 граммов. По этой статье в Канаде осуждены около полумиллиона человек.

Как сообщает "Би-би-си", в Канаде один из самых высоких в мире уровней потребления марихуаны, в частности, – среди молодежи. В прошлом году жители Канады потратили около четырёх с половиной миллиардов долларов на покупку конопли. В среднем – это примерно по 1200 долларов на человека.

Использование марихуаны в личных целях полностью легально в Уругвае. В последние годы розничная продажа конопли была разрешена в девяти штатах в США, однако, согласно федеральным законам, ее оборот остаётся незаконным. Противники легализации марихуаны в Канаде настаивали на том, что наркосодержащее растение станет слишком доступным для детей и подростков.