Браудер просит расследовать операции в шведском банке Nordea

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые, по его данным, проводились в 2007-2013 годах через 365 счетов в iшведском Nordea Bank. Об этом сообщает Financial Times.

Браудер не исключает, что в Nordea Bank приходили платежи от компаний, созданных для отмывания доходов и уклонения от налогов, которые имели счета в эстонской "дочке" другого скандинавского банка - датского Danske Bank. Ранее Браудер заявлял, что эстонское подразделение было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.

В июле Браудер подал иск против Danske Bank.

В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении Danske Bank. По неподтвержденным официально сообщениям, собственное расследование ведут также Соединенные Штаты.

В начале сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что только в 2013 году через эстонское подразделение банка прошла "ошеломительная сумма" – до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ.