Британия расследует отмывание денег из РФ через Danske Bank

В Великобритании начато уголовное расследование в связи со скандалом об отмывании крупных сумм денег из России и других стран бывшего СССР в эстонском отделении датского Danske Bank.

В пятницу британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что проверит, использовались ли в преступных схемах по отмыванию денег компании, зарегистрированные в Британии.

По итогам внутреннего расследования Danske Bank, в подозрительных транзакциях с 2007 по 2015 год были задействованы, помимо прочих, компании, зарегистрированные в самой Британии и на Британских Виргинских островах. Общая сумма подозрительных транзакций оценивается более чем в 230 миллиардов долларов.

В начале сентября Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что только в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" – до 30 миллиардов долларов, принадлежащих гражданам России и стран СНГ.

Ранее ряд СМИ и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на доклад осведомителя банка сообщили, что двоюродный брат президента России Игорь Путин предположительно отмывал деньги через эстонское отделение Danske Bank. Летом этого года иск против банка подал основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он считает, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл умерший в московском СИЗО юрист фонда Сергей Магнитский.

Член Европейской комиссии Маргрет Верстагер назвала скандал в Danske Bank "гигантским", призвав к ужесточению контроля за банковским сектором в рамках ЕС.

По неподтвержденным официально сообщениям, собственное расследование ведут также Соединенные Штаты.

Ранее на этой неделе глава Danske Bank Томас Борген объявил об уходе в отставку​.