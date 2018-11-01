Бип-бип! Владимир Бекиш – о самооценке и больших амбициях

Попробуем плюнуть на нефть. На уран, алюминий и титан. В конце концов, такие полезные ископаемые есть не только в России. А значит, постоянная борьба России и россиян, русских, русичей (назовите так, как оно звучит романтичней) за существование не может оправдываться только желанием врагов захватить наши природные ресурсы. Возможно, есть еще какие-то причины? Или все-таки нет?

Если посмотреть на данные опросов общественного мнения, то откроется такая картина: большинство россиян уверено-таки в извечной мечте Запада Россию уничтожить. И не просто мечте – задаче, которую Запад пытается постоянно решить. И естественно, решить не может. Более того, некоторые значимые события последних лет и месяцев воспринимаются россиянами именно как усиление борьбы Запада с Россией. Только так, и не иначе.

Ввести санкции. Усложнить россиянам жизнь. Не пускать депутатов Госдумы в Европу на выходные, пусть пьют пивко на своих российских виллах. Счета личные в западных банках арестовать. В общем, мелко пакостить, чтобы расстроились россияне. И чтобы все это вытворять, Запад ищет предлог и идет на провокации с фальсификациями. Не считаясь при этом с расходами, вопреки здравому смыслу.

Сбитый на Донбассе малайзийский "Боинг". Большинство россиян уверено в том, что самолет сбила Украина. На вопрос: "Зачем?" ответ все тот же: "Чтобы навредить и обвинить". Тем более что об этом же говорит и официальная российская пропаганда. Да и российская власть, впрочем, на это же намекает. Или взять предолимпийский допинговый скандал с российскими спортсменами. В российском обществе циркулирует то же самое убеждение: "Это все придумано специально для того, чтобы нас очернить, оболгать, сделать нам бяку. Не пустить на Олимпиаду. Лишить медалей. Унизить и обидеть спортсменов".

Большая часть россиян уверена в том, что Скрипалей отравили сами западники-буржуи. На вопрос: "Зачем?" ответ у россиян простой: "Чтобы навредить России". Кибервойны России против Америки, Запада, их системы выборов. Что говорят в России россиянам и в чем уверены россияне? В том, что все это придумано, что все это вранье, в том, что единственная цель – нас обвинить. Доказательств нет. Фактов нет. И мы все отрицаем. И никогда ничего не признаем. Что бы они там ни приводили в качестве доказательств. Российская стратегия проста и состоит из трех простых принципов:

"Предъявите доказательства?"

"Эти доказательства ничего не доказывают".

"Вы запутались во вранье и не знаете, как выпутаться, поэтому громоздите все новое вранье".

Ну, и далее по кругу. Не признаем, потому что не признаем.

Вот представьте себе ситуацию, чисто теоретическую! Скажем, по делу Скрипалей Британия предъявила какие-нибудь совершенно неоспоримые доказательства вины российских спецслужб. Отпечатки пальцев, аудиозаписи какие-нибудь, свидетелей "железобетонных". Скажите, вы верите в то, что наутро после этого выйдет к телекамерам Лавров (или Песков, или Шойгу) и скажет: "Да, это мы. Признаем"?

Я уверен, что такого не будет никогда. Даже если какой-нибудь "чепига" сбежит завтра на Запад и выступит с признанием, что это он с коллегами все и сделал. Ответ России будет прост и решителен: "Это провокация и фейк. Этот человек – неизвестно кто, его подкупили, и он все лжет. Такого человека никогда не было в Г(Р)У". То же самое про "Боинг": никогда и ничего не признаем, что бы они там ни нарасследовали.

Может быть, дело вовсе не в мотивах и поведении Запада и западной цивилизации?

Теперь вот православные, российские и украинские. Русская православная церковь и Константинопольский патриархат. Практически война. Причем и те, и другие – православные, главные принципы для которых – благочестие; смирение; не убий и все такое. И притом: "Будем стоять насмерть. Убьем, если только сунутся в наши храмы". И более того: "В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия защищает интересы русскоговорящих, так же – и об этом много раз говорил Путин – Россия будет защищать интересы православных" (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков).

Я не собираюсь задавать глупый вопрос про то, что Россия государство светское и почему тогда оно (Путин – это ведь государство?) намерено за счет государства защищать чьи-то религиозные интересы, к тому же за пределами своих границ? Мой вопрос в другом: что, теперь и Божии люди тоже пошли в наступление против доброй, духовной и благочестивой России? Причем именно теперь, в унисон со всякими Мэй, Трампами и прочими временщиками? Мировой заговор против России?

Почему же мы так уверены, что проклятый Запад спит и видит, как бы Россию захватить и поработить, а если не захватить, то тогда хотя бы уничтожить? Насколько мне видится, у россиян есть только одно объяснение. Потому что весь этот Запад нам завидует. Потому что мы лучше, чем они. Духовнее. Добрее. Талантливее. А они во всем нам уступают, поэтому нас ненавидят и пытаются уничтожить. Всегда. На протяжении веков.

Как с этим спорить? И можно ли с этим спорить? Какие приводить аргументы в противовес незыблемой уверенности россиян в своем превосходстве над Западом? Ну, скажем, можно сообщить о том, что за всю историю Нобелевских премий российско-советских лауреатов было 22. Из них представителей нынешней России – 5, причем двое давно уже покинули Россию и успеха своего добились в Британии… Ну, да ладно. 22 лауреата – это вполне внушительно для нации и народности, которая считает, что другим есть за что ей завидовать. Если не знать других цифр. Швейцария – 23 человека. Япония – 25 лауреатов. Швеция – 30 лауреатов. Франция – 56. Германия – 91 лауреат. Великобритания – 113. Ну, и наконец, главный и презренный, никчемный противник великой России – бездуховная, циничная, аморальная Америка: всего-то 325 лауреатов Нобелевской премии.

Вы думаете, что на обычного россиянина эти цифры произведут впечатление и он задумается? Россиянин (пусть это будет мое оценочное суждение) доходчиво объяснит вам, что Нобелевский комитет, в угоду МША и Западу в целом и под контролем оных, просто "зажимает" гениальных российских ученых, писателей и медиков. Которые все поголовно достойны. И переубедить его, россиянина, вряд ли удастся. Потому что телевизор, президент и чувство собственного достоинства говорят ему об обратном: о том, что россияне лучше всех, что никому их не сломить никакими санкциями и провокациями.

Конечно, количество Нобелевских лауреатов – не главный критерий оценки достоинств и достижений той или иной нации и страны. Вот, к примеру, космос. Абсолютное большинство россиян уверено в том, что Россия/СССР – величайшая космическая держава, имеющая превосходство над всеми остальными покорителями космоса. Всегда. Эта уверенность зиждется на первом спутнике, на полете Гагарина и нынешних полетах к МКС всех ее экипажей на российских "Союзах". Глупо не признавать реальные факты. Да, первый спутник в космосе был советским, а не американским. И Юрий Гагарин опередил Алана Шепарда на целый месяц. Но.

Так получилось, что мне довелось значительную часть своей профессиональной деятельности провести в ракетно-космической отрасли и в Ракетных войсках, поэтому я знаю, о чем пишу. Первая советская баллистическая ракета 8Ж38 была копией немецкой Фау-2, чертежи и разработки которой советские войска вывезли из оккупированной зоны Германии. Первый в мире советский искусственный спутник Земли весом 86 килограммов прославился тем, что посылал в пространство знаменитый сигнал "Бип-бип!" Который могли слышать все радиолюбители мира. Больше ничего этот спутник не умел. А первый американский спутник весом в полтора килограмма был оснащен научной аппаратурой и умудрился открыть магнитные пояса Земли…

Дальше было как-то тоже не очень в нашу пользу. Еще в 1969 году американцы умудрились высадиться на Луну и потом проделали это неоднократно. Россия слетать пилотируемо на Луну не может и поныне, спустя полвека после первого американского полета, хотя устами Рогозина грозится спутник Земли колонизировать со дня на день. При этом немалое число россиян уверено в том, что на самом деле американцы на Луне не были, а все эти лунные видео и фото – подделки.

Еще в 1972 году американцы запустили космический аппарат, который к настоящему времени покинул пределы Солнечной системы. И те же американцы доставили на Марс марсоходы – уже дважды, и успешно ездят по этому Марсу уже несколько лет, собирая научные данные. Ничего подобного великая космическая Россия сделать не способна. Может быть, именно поэтому Запад завидует России так, что хочет ее извести?

А может быть, предметом зависти западного общества к России является тот факт, что в России происходят ежегодно 11 умышленных убийств на 100 000 населения? Притом что у них там, на Западе, скажем в Германии – 0,85, в Швейцарии – 0,7, в Швеции – 1,15... Даже в разнузданной Америке со свободной продажей оружия – 4,6 убийств на 100 000 человек. Думаю, вполне могут нам завидовать. Когда хотят "пар выпустить" и кого-нибудь "замочить". А может, уровень жизни россиян прельщает европейцев и американцев? Или размер пенсии россиянина? Продолжительность жизни? Полагаю, что приводить соответствующие цифры тут нет никакого смысла – только расстроимся.

Но тогда в чем же тут дело? Если получается, что завидовать россиянам нет причин, то почему же тогда Запад хочет Россию извести? Чем она Западу мешает на протяжении веков?! Территория? Ну так в мире и без России достаточно просторов, которые к тому же не имеют атомного оружия, которые захватить проще простого, но которые почему-то никто не захватывает… Та же Монголия, к примеру. Или Намибия. Австралия. Мексика. И без снега к тому же… Напрашивается только одно предположение. Может быть, дело вовсе не в мотивах и поведении Запада и западной цивилизации? Может быть, дело в другом? А именно в самой России? В образе мыслей и устремлениях россиян? В поступках и целях государства, в его отношении к своим соседям? К остальному миру? К ценностям мировой цивилизации? Наконец, в адекватности самооценки и оценки собственной роли в развитии человечества?

Владимир Бекиш – эксперт в сфере стратегической безопасности​

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