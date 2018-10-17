Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения.

«У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», — рассказал Сергей.

«Это [взрыв] или в столовой, или в актовом зале произошло. В КПК [Керченский политехнический колледж] нет газовых баллонов. Выстрелы были во дворе. Очень много пострадавших, очень много знакомых погибло», — сообщил РБК один из учащихся колледжа. «Как только мы подошли к углу здания, началась стрельба. Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехало МЧС», — рассказал РБК еще один учащийся.