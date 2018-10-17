Аксенов: нападение на колледж в Керчи устроил студент

Нападение на керченский колледж совершил его студент, который позже покончил с собой, заявил агентству "Интерфакс" глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов. По его словам, число погибших возросло до 18 человек, а раненых больше сорока.

Ранее источники РБК в полиции сообщили, что в подготовке взрыва подозревают студента, который разбирался во взрывчатке. Также сообщалось, что тело нападавшего обнаружили с огнестрельными ранениями.

Многочисленные очевидцы нападения рассказывали, что в здании велась стрельба, а паблик Mash обнародовал снимок предполагаемого нападавшего – молодого человека с ружьем или карабином. Один из свидетелей заявил, что у стрелявшего "знакомое лицо".

Также сообщалось, что в здание зашли двое мужчин, один из которых подорвал себя в столовой. Об этом со слов очевидца рассказала Радио Свобода журналист Екатерина Кейзо.