Саудовский генконсул в Стамбуле освобожден от должности

Генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Утейби освобожден от должности и станет фигурантом расследования. Об этом сообщает агентство Reuters. О каком расследовании идет речь, не уточняется.

Власти Турции считают сотрудников саудовского консульства в Стамбуле причастными к исчезновению журналиста Джамаля Хашогги. Он пропал 2 октября, после того как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак со своей невестой. Власти Турции полагают, что Хашогги был убит на территории дипмиссии. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают.

В среду СМИ сообщили, что пятеро подозреваемых в деле об исчезновении журналиста могут быть связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. По данным газеты The New York Times, один из фигурантов расследования турецкой полиции – Махер Абдулазиз Мутреб – часто находился рядом с принцем во время его международных визитов. Еще трое подозреваемых, по данным газеты, связаны с охраной принца; пятый подозреваемый – судебный врач из министерства здравоохранения Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп пообещал сурово наказать Саудовскую Аравию, если выяснится, что за вероятным убийством Хашогги стоят власти королевства. США сотрудничают с Эр-Риядом, помимо прочего, в сфере обороны и безопасности, поставляют в Саудовскую Аравию вооружение. Вашингтон в связи с делом Хашогги неоднократно призывали заморозить это сотрудничество.

Хашогги бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал статьи для газеты The Washington Post. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда.