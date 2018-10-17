СМИ: подозреваемые по делу Хашогги связаны с саудовским принцем

Пятеро подозреваемых в деле об исчезновении журналиста Джамаля Хашогги могут быть связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, один из фигурантов расследования турецкой полиции – Махер Абдулазиз Мутреб – часто находился рядом с принцем во время его международных визитов. The New York Times опубликовала несколько фотографий подозреваемого в окружении Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. В 2007 году Мутреб получил должность в посольстве Саудовской Аравии в Лондоне.

Еще трое подозреваемых, по данным газеты, связаны с охраной принца; пятый подозреваемый - судебный врач из министерства здравоохранения Саудовской Аравии. The New York Times утверждает, что девять подозреваемых по делу журналиста работали в службах безопасности и военных структурах королевства.

Хашогги бежал из Саудовской Аравии и имел вид на жительство в США, где писал статьи для газеты The Washington Post. В своих публикациях он выступал против нынешней политики Эр-Рияда. Журналист пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Хашогги планировал получить документ о разводе для того, чтобы заключить новый брак со своей невестой Хатидже Ченгиз.

Турецкие власти полагают, что журналист был убит на территории дипмиссии и винят саудовскую сторону в его смерти. В Эр-Рияде причастность официальных властей к пропаже журналиста отрицают. Тем не менее, как сообщали СМИ, власти Саудовской Аравии готовятся представить доклад, в котором будет признан факт убийства журналиста Джамала Хашогги в результате допроса.