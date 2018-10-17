Мэй направилась в Брюссель для завершения переговоров по Брекзиту

Британия и Евросоюз договорились об условиях, на которых Соединенное Королевство выйдет из ЕС. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй. В среду она направилась в Брюссель для утверждения окончательной договоренности по Брекзиту на заседании Европейского совета с участием остальных 27 государств-членов. Об этом сообщает Reuters.

Главным неразрешенным остался вопрос, который касается статуса границы между Республикой Ирландией и входящей в Королевство Северной Ирландией. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров, однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной британской территории различались. В противном случае, опасаются англичане, неизбежно возобновление североирландского сепаратизма, который когда-то десятилетиями провоцировал военный конфликт.

Во избежание подобных проблем британские власти намерены добиться того, чтобы сохранить Северную Ирландию в составе общего европейского рынка лишь на переходный период, который продлится для конца 2020 года. Даже частичное пребывание в таможенной зоне ЕС может ограничить право Лондона заключать независимые от Европы торговые соглашения, полагает Мэй.

В сентябре она заявила, что не согласится провести еще один референдум о Брекзите. Решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате плебисцита, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52 процента британцев.