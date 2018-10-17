Власти Санкт-Петербурга выселят представительство "Мемориала"

Власти Санкт-Петербурга обязали петербургское представительство правозащитного центра "Мемориал" покинуть здание на Разъезжей улице в центре города, которое организация занимает больше двадцати лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского учреждения "Имущество Санкт-Петербурга".

Городской комитет имущественных отношений обязал правозащитников освободить помещение до 9 января 2019 года. В пресс-службе комитета агентству сообщили, что решение о расторжении договора принято на межведомственной комиссии и не требует пересмотра. Кто займет место правозащитников в здании пока не известно.

Помещение на Разъезжей, 9 было предоставлено "Мемориалу" в 1997 году. Каждый год, включая 2018, правительство Петербурга вносило "Мемориал" в список организаций, освобожденных от арендной платы здания. Об отказе продлевать договор аренды городское правительство сообщило в августе, не объясняя причины.

Исполнительный директор "Мемориала" Галина Школьник сообщила агентству, что организация пока не получала уведомления о выселении. Ранее она рассказывала в интервью Радио Свобода, что выселение организации может отражать общую тенденцию негативного отношения к правозащитным организациям в России.

Правозащитная организация "Мемориал" с 1989 года занимается сбором и обработкой сведений о репрессированных жителях бывшего советского пространства и юридической, социальной и психологической поддержкой жертв политических репрессий.