"В Крым пришел Колумбайн". Реакции на трагедию в Керчи

Взрыв и стрельба в колледже в Керчи унесли жизни 19 человек, и число погибших может увеличиться: в больницах находятся еще более 50 пострадавших, 8 из них в тяжелом состоянии. Поначалу происшествие было расценено как теракт; в потоке противоречивых сведений оказалось непросто вычленить те, которым можно было бы доверять.

Олег Кашин

Про Керчь - чистое «был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал». У Доренко - стрелок с белыми волосами с дробовиком, у Симоньян - много людей с автоматами в масках, а сми, которому можно было бы поверить, нет, даже Мэш не справляется.

Олег Пшеничный

Много перепостов видео с директором керченского училища, и её текст уже используется как источник для дальнейших ссылок. Даже в заголовки выносят «теракт как в Беслане».

Но она же сама в первых строках говорит, что её не было на месте! Женщина в панике, и ей кто-то что-то наговорил.

А в Беслане всё, в любом случае, было совершенно иначе

Александр Рыклин

В Керчи, похоже, чудовищный теракт... Колледж, дети... Совершенно невыносимо... В этом месте вменяемые обозреватели обычно пишут - Давайте только не делать скороспелых выводов, не будем торопиться, подождем результатов расследования... Но нам с вами ждать этих результатов совершенно незачем.. Потому что мы не можем на них положиться... Нам придется дожидаться какого-нибудь независимого расследования...

Многие успели заподозрить, что к инциденту каким-то образом причастны российские власти.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Умные люди, что в Керчи? Из комментариев под новостными лентами впечатление, что взорвался рязанский сахар (((

Эль Мюрид

Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что в Керчи в здании политехнического техникума был произведен подрыв неизвестного взрывного устройства. То есть, версия теракта становится основной.

Проблема возникает в том, кто и зачем его совершил. То есть, официальная точка зрения важна, причем вариантов не слишком много: либо сугубо криминальный инцидент, либо политика, тогда террористами могут быть объявлены либо украинская ДРГ, либо какие-нибудь несистемные террористы (исламисты или проукраинские).

Однако неизбежно возникает и еще одна версия - что в Керчи произошел некий аналог рязанских учений. Тем более, что взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, подготовка к взрыву в Рязани в свое время были крайне выгодны власти для создания атмосферы страха, ужаса и ненависти, предшествующей второй чеченской войне. Сейчас на фоне тотальных провалов на всех направлениях выгода от небольшой войны или как минимум общенационального военного психоза слишком напрашивается, как напрашиваются и выгодополучатели такого психоза. Поэтому, кстати, сама по себе версия причастности "государственных" или "окологосударственных" террористов как минимум не лишена смысла.

Николай Подосокорский

Теракт в Керчи - уже вторая масштабная трагедия в этом году после пожара в "Зимней вишне". Это очень плохие признаки разгильдяйства и эскалации насилия, в результате чего массово гибнут случайные российские граждане и, главное, дети. Возможные последствия теракта:

1. Усилятся меры безопасности и контроль в учебных заведениях в целом и в Крыму в частности.

2. Возможны кадровые решения по руководству Крыма.

3. Для дела Олега Сенцова это также дурной знак. Путин не раз подчеркивал, что Сенцов хотел совершить теракт в Крыму как украинский националист и судили его именно как террориста.

4. Очевидно, сейчас для федеральной власти настает момент для принятия еще каких-то жестких мер. Ждать придется недолго. В результате рейтинг первого лица снова начнет расти.

Александр Осовцов

Судя по совокупности московских реакций на украинскую автокефалию и трагедии в Керчи, Путин создаёт ситуацию для начала "большой войны" с Украиной. Осталось представить пойманных "украинских диверсантов", взорвавших колледж, и организовать захват какой-нибудь церкви с жертвами среди прихожан. Держись, Украина!

Иван Яковина

Говорят, что в теракте в Керчи 10 человек убиты.

На деле, конечно, больше будет - они всегда первым делом врут, а потом уже нехотя признают реальность.

Очень печальная история, но какие возможности для Владимира Путина открывает!

На фоне падения рейтинга и полного краха по всем остальным направлениям можно во всем обвинить Украину, начать наступление, вторжение, да что угодно...

Сплотить народ, подкрутить гайки, отомстить за все провалы последних месяцев.

Очень для него удобно!

Игорь Эйдман

Российские официальные лица уже подтвердили, что причиной взрыва в колледже в Керчи стал теракт. Репутация путинского режима такова, что на него падает первое подозрение.

Мотив очевиден. Путину нужен повод для новой атаки на Украину. Только так он сможет отвлечь население от внутренних проблем и поднять свой падающий рейтинг. Кроме того, он безусловно взбешен провалом РПЦ в Украине и, наверняка, жаждет мести. Формальный повод для этого ему может дать теракт, который спишут на СБУ или каких-то мифических бандеровцев.

Если российские власти заявят, что подозревают в керчинской трагедии украинцев, а на ростелевидении в связи с этим начнется новый виток антиукраинской истерики, значит, скорее всего, "сами и взорвали".

Аркадий Бабченко

О том, что там обязательно - обязательно! - начнутся "теракты", было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали - теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, экстремизм, штурм, газ. А теперь - это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье. Но вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин.

Ну, что я могу сказать...

А с завтрашнего дня вы еще начнете жить в режиме КТО.

На самом деле, это - еще только начало.

Самый легкий день был сегодня.

Быстро нашлись и сторонники противоположной точки зрения.

Егор Просвирнин

Если Украина не заказывала Керченский теракт напрямую, то он явно совершен в ее пользу. Террор против Крыма, Донбасса и всей России идет и будет продолжаться — и его невозможно остановить ни соболезнованиями Путина, ни негодованием МИДа, ни минскими соглашениями, ни переговорами с уважаемыми осатаневшими партнерами. Решение у этой проблемы может быть только одно — русские танки до Карпат.

Эльдар Алиев

На ГеббельсТВ уже нашли виновных в теракте, совершенном в керченском колледже. Кто бы это мог быть? Конечно же - украинские диверсанты...

Анастасия Кириленко

Мда. Скабеева уже всех нашла.

Положительная новость в том, что в иностранных МИДах давно вполне серьезно заслушивают доклады о "рязанских учениях" и изучают показания Литвиненко. Так легко, как в 2008 году, когда едет Якунинский фонд и устраивает выставку "геноцида" в Европарламенте, уже не получится.

Елена Рыковцева

Ну вот сидела ждала, кто будет первым. Первым стал председатель Госсовета Крыма по фамилии Константинов

- Я конечно не хочу опережать ситуацию, но все зло идет в Крым с украинской земли.

Конечно. Еще час-два и найдут украинских диверсантов.

Бедные дети. Преподаватели. Уже 13 погибших в Керчи. Сил их родным и близким. Двойных сил в той вакханалии, которая сейчас вокруг этого начнется.

UPD. Закончилось не начавшись. Выступил глава Крыма Аксенов.

- Студент этого же учебного заведения, 22-х лет, устроивший этот теракт, покончил с собой.

Ведущий: - А были ли у него сообщники?

- Это неизвестно, - говорит Аксенов.

Ну вот могут. Могут найти. Нелегко будет расстаться с украинской версией тов.Константинову и Ко.

И все же "украинская версия" пока, судя по всему, не рассматривается: Следственный комитет заявил, что стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который впоследствии покончил с собой. Дело уже переквалифицировано с "теракта" на "массовое убийство".

Федор Крашенинников

Нельзя забывать, что идиоты даже в этой ситуации сразу забормотали про геополитику и бандеровцев.

Сергей Марков

Расстрел студентов в Керчи, ужас! Но, кажется, это сумасшедший одиночка мстит. А значит, это не теракт бандеровцев, не теракт исламского государства. Поэтому ответный удар наносить не надо. Это вызвало вздох облегчения у миллионов. Новой большой войны не будет.

ПОСТПРАВДА

Так желающие «ввести войска до самого Киева» удаляют посты, а на сцену готовятся выйти эксперты по : «деструктивным молодежным движениям», «молодежной политике», «необходимости запрета всего и вся в Интернете», «запрету легального оборота оружия» и «куда смотрело МВД?»

Многим показалось любопытным то, что Росляков публиковал на своей старой странице ВКонтакте в 2014 году: судя по всему, он поддерживал Путина и Новороссию.

​Андрей Мальгин

Как интересно. Как только выяснилось, что керченский убийца был сторонником Новороссии и защитником Русского Мира, Следственный комитет тут же переквалифицировал уголовное дело со статьи "террористический акт" на "убийство двух и более человек". Конечно, разве могут быть борцы за Русский Мир террористами!

А вот если б этот Влад Росляков оказался проживающим в Крыму украинским патриотом? Впрочем, это вопрос риторический.

Алексей Минаков

Трагедия в оккупированной Керчи имеет прямое отношение к политике.

Примитивный подход к произошедшему - это думать, что какой-то сумасшедший парень Влад Росляков расстрелял студентов колледжа, а потом покончил с собой.

Но на этого "сумасшедшего" что-то же повлияло, сформировало его мировоззрение и подтолкнуло к убийству. В этом контексте, репост в социальных сетях работ художника из "новороссии" и аватарка с "наполеонизированным" Путиным говорят о многом.

Поэтому ответственность за убийство двух десятков крымчан несет не только парень 2000-го года рождения, но и оккупант - путинский кремлевский режим, который пропагандистской машиной промывает мозги "русским миром".

Егор Холмогоров

Когда к вам приходят украинцы и рассказывают, что керченский убийца был "сторонником Новороссии и хотел ехать убивать в Донбасс" - смело посылайте их <к черту>.

Среди общего панковско-игроманского говнопотока, который шел на его странице в 2014 году, Новороссии посвящена одна-единственная картинка перепощенная из паблика "Эту страну не победить" с почти полумиллионом участников. Причем явно там понравился скорее арт.

Украинцам он явно в 2014 году не сочувствовал, но Новороссии если и сочувствовал, то скорее не в национальном, а в "антифашистском" смысле. Парень был изрядно двинутый антифа.

Виктория Ивлева

Бесконечно грустно и больно.

Грустно и больно, что мы почти разучились просто жалеть.

Грустно и больно, что в ленивый и беспечный Крым пришел свой маленький Колумбайн.

Грустно и больно, что первая мысль после подступившего к горлу комка - что попробуют свалить на украинцев или татар...

Бедные, бедные погибшие и раненые дети и все, знающие их, бесконечны ваши страдания...

Но не могу не думать, что в Украине с 1991 года не было ни одного теракта с человеческими жертвами.

До самой войны не было.

До самого нашего прихода.

Спите, дети, вечным сном, вы ни в чем не виноваты.

Виноваты мы и наши взрослые игры. в результате которых один ребенок слетает с катушек и убивает других

По сообщению пресс-секретаря Президент России не будет менять свой рабочий график, не уклонится от маршрута, значит, будет тверд и бесслезен как всегда.

Новый "русский Колумбайн" ставит перед комментаторами еще больше вопросов, на которые нет ответа.

Алексей Макаркин

Преступление, совершенное в керченском колледже – это еще одно трагическое подтверждение того, что насилие в современном мире можно уменьшить, но не полностью уничтожить. Что всегда найдется недолюбленный безумец, который решит либо прославиться, либо отомстить ближним. Либо будет движим обоими этими чувствами. Невозможно превратить каждую школу, колледж или университет в осажденную крепость с обысками и постоянными проверками. Равно как нельзя и установить контроль «Большого брата» за каждым человеком. Бессмысленно и пытаться оградить подростков от информации о насилии – если захотят, они ее легко найдут.



Что можно? Во-первых, строго выполнять те меры контроля, которые уже действуют. В данном случае возникает вопрос, как молодой человек с помповым ружьем прошел на территорию колледжа. Во-вторых, в учебных заведениях есть психологи, которые призваны работать с подростками и не должны подходить к делу формально. В-третьих, есть проблема семьи и близких – нельзя упускать молодых людей в «трудном» возрасте, оставлять их наедине с собой, что может привести к накапливанию ненависти, а в экстремальных случаях – и к безумию. Это простые истины, но о них нередко забывают, пока не случается очередная трагедия.

Трезвый и добрый Кабан

Это же вообще жутко, на что способен один щуплый тинейджер.



Не надо ходить в зал, обучаться ножевому бою, ездить драться в лес.



И почти два десятка трупов.



И, конечно, никакие запреты роскомнадзора о распространении информации о взрывчатых веществах или там об обороте оружия делу не помогут 🤔



Человек очень уязвим, и нас спасает только то, что большинство, подавляющее большинство никогда убийцами не станут

Дмитрий Колезев

«Колумбайн» труден для осмысления.



Сложно найти очевидные конкретные причины и вещи, которые можно тут же попытаться исправить. Запретить, отменить, или наоборот, ввести, разрешить — короче, сделать хоть что-нибудь, что обычно делает государственная машина.



Разве что сдвинуть ценз выдачи оружия лет до 25? Ну, так можно взять папино ружье. Вообще, думаю, ружье найти не проблема…



Мы привыкли всегда искать недостатки системы и думать, как их можно исправить. Но проблема не всегда системна. Она может быть сугубо индивидуальна, единична. В мире вообще больше случайного, чем нам хотелось бы думать.



Нам кажется, что у такой трагедии, как смерть 18-ти человек, обязательно должны быть какие-то очень серьезные, глубокие причины. Но на самом деле — вовсе не обязательно.



Важнее пытаться понять конкретного человека, его личные мотивы, страхи, страсти, переживания, психику. Да, наверняка скоро будет или посмертная записка, или видеобращение, или еще что-нибудь, что немного прояснит мотивы.



Но это тоже по сути ничего не даст нам и не поможет предотвратить такие трагедии в будущем. Это может дать разве что иллюзию понимания. Превратить иррациональное, необъяснимое убийство в 18 человек во что-то объяснимое: «Это из-за несчастной любви». Или: «Это из-за наркотиков». Или: «Это из-за травли учителей». Из-за Украины. Из-за России. Еще из-за чего-нибудь.



В общем, какого-то виноватого нам обязательно нужно найти. Желательного такого, с которым можно справиться каким-нибудь законопроектом... Мертвый 18-летний одиночка с ружьем на эту роль подходит плохо — а может так статься, что он и есть единственный виноватый. Просто так бывает.

Максим Кононенко

то есть у него был оружейный сейф, о его оружие знал разрешительный отдел, к нему домой приходил участковый, чтобы посмотреть на сейф, он проходил обучение и медкомиссию.



ну то есть вот есть 18-летний пацан, городской, не деревенский, не охотник, не спортсмен, который купил себе ружьё, все вокруг об этом знают, но это НИКОГО НЕ ПАРИТ, так что ли?

Русское будущее

Максим Кононенко задается вопросом, как в 18 лет парень мог легально обзавестись оружием.



Интересный вопрос, но гораздо интереснее то, что подобные прецеденты в нашей истории уже были.



Стрельба в школе 263 в Москве. В 2014 году.



Когда десятиклассник Сергей Гордеев притащил из дома винтовку и карабин.



А откуда у школьника дома винтовка и карабин? Из отцовского сейфа.



А кто отец?



Неизвестно, на суде ни разу не появился.



«Знать не положено».



Интересно и здесь в этом же направлении покопать, конечно.

Павел Чиков

Источник в правоохранительных органах рассказал, что 8 сентября подозреваемый в организации теракта получил разрешение на ношение оружия.



Знаете, кто теперь ведает лицензионно-разрешительной системой, то есть выдает разрешение на ношение оружия? Правильно, Росгвардия - подпункт 16 пункта 1 статьи 9 ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" - Войска национальной гвардии наделены следующими полномочиями - выдавать гражданам и организациям при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом, лицензии на приобретение гражданского и служебного оружия. Теперь будет уголовное дело о халатности в отношении гвардейцев, выдавших такое разрешение.

Михаил Пожарский

...Теперь, конечно, пойдут разные версии, кто же в этом виноват: социальные сети, синие киты, компьютерные игры, недостаток патриотического воспитания, фашистская пропаганда с небратской Украины? Вариантов, в общем, много. Киселевым и Соловьевым хватит на полгода нытья.

Но давайте вспомним вот о чем. Есть в России такие структуры - ФСБ и МВД. В них есть отделы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Множество здоровых мужиков, которые могли бы приносить пользу обществу в охране "Пятерочки" и "Магнита", занимаются черти чем. Результат их деятельности: сотни осужденных по экстремистским статьям (плюс "оправдание терроризма" и всякие "чувства верующих"), тысячи людей лишенные доступа к банковским услугам через "Росфинмониторинг" (где осужденные за репост соседствуют с террористами). ФСБ уже который месяц пытает страйкболистов из дела "Сети", пытаясь слепить "террористическую ячейку", рисует экстремистское сообщество из "Нового величия".

Спецслужбы издают бесконечные циркуляры и предписания по "безопасности", формальной целью которых является предотвращение терактов, а в реальности - лишний повод обобрать бизнес. Побочным эффектом всего этого являются многочисленные бессмысленные рамки и уставшие вахтеры, мимо которых можно пронести пулемет. А также наглухо закрытые пожарные выходы торговых центров (как при пожаре в Кемерово), чтобы никакая проверка не докопалась. Роскомнадзор блокирует любые страницы, где идет речь об изготовлении взрывчатки. ФСБ под предлогом борьбы с терроризмом пролоббировало блокировку целого "Телеграма" (и она отлично работает - сами видите).

И вот момент истины: все эти гигантские спецслужбы с раздутыми бюджетами и еще более обширными полномочиями не могут сделать НИЧЕГО, чтобы помешать 18-летнему парню расправиться с парой десятков сокурсников. "Театр безопасности" не работает. И, справедливости ради, не работает он нигде. В США спецслужбы тоже не могут ничего поделать с "домашним терроризмом", несмотря на превосходящие ресурсы.

Сейчас пропагандисты от вооруженной бюрократии, известной у нас под брендом "силовиков", начнут наперебой предлагать что-нибудь запретить, ужесточить, выдать им побольше денег и полномочий. Но все это приведет лишь к новым посадкам и пыткам невиновных, новым бессмысленным тратам и негативным побочным эффектам. При этом следующий "русский Колумбайн" случится столь же неожиданно как и нынешний.

Мышь в овощном

А ещё сейчас кто-то умный стопудово хайпанет про необходимость ужесточения контроля над оружием.



В частности - про повышение минимального возраста владения.

Но многим кажется, что умнее в эти минуты не "хайповать", а помолчать или ограничиться соболезнованиями.

Владимир Варфоломеев

Когда происходит нечто экстраординарное, сразу тянет публично высказаться, дать свою "глубокую" оценку, предложить версии произошедшего, "мудро" спрогнозировать развитие событий и т.п., но на самом деле - спешить не надо.

Сегодняшний трагический случай это лишний раз подтвердил.

Дмитрий Гудков

Когда совершенно не важно, чей Крым. Мои соболезнования близким погибших и пострадавшим.

Екатерина Винокурова

Не являюсь специалистом по газу и взрывам, не являюсь специалистом по терактам и нетерактам. Но очень жду сообщений из Керчи, чем им помочь, хватает ли лекарств, крови, денег и так далее. В таких ситуациях обязательно надо помогать.

Сегодня вечером отнесу цветы к стеле города-героя Керчи в Александровский сад.

Увидимся там.

Андрей Волна

Я помню сентябрь 1999.

Дежавю.

Скорбь по убитым. Сил выжившим. Сил и всем нам. Боюсь, это только начало.

Павел Пряников

Колледж - это ведь подростки 15-18 лет. Дети ещё. Упокой Г-дь всех невинно убиенных

Катерина Гордеева

Ты идёшь утром учиться. У тебя планы на день, на жизнь.

Раз. И их больше нет. Ничего нет. Только гарь, крики и соленый вкус во рту. Как у крови. Как у смерти.

Нет объяснения никакого тому, ради чего такое можно сделать: взять и отобрать жизнь. Ни объяснить. Ни уберечься. Только плакать. 18 погибших.

Ольга Романова

Господи, ещё утром эти дети были влюблены, собирались в кино, переживали из-за ерунды или не ерунды, строили планы. Были живы. И собирались жить. Какой безумный мир.