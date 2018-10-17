"Как в 90-е"

Предприниматель из подмосковной деревни Гольево под Красногорском Георгий Пархоменко намерен судиться с местной администрацией и обратился с иском в арбитражный суд Московской области. Бизнесмен утверждает, что по указанию властей был уничтожен его малый бизнес: незаконно снесены кафе и магазин. По словам жителей Гольева, гонения на Пархоменко начались после субботника: в июле 2017 года активисты разломали бетонную парковку, которая, по их мнению, была незаконно устроена на территории мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пархоменко был одним из организаторов акции, ее участников обвинили в самоуправстве. С тех пор продолжается конфликт жителей Гольева с администрацией городского округа и предпринимателем Артуром Хаимовым, чью парковку активисты демонтировали на субботнике.