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"Как в 90-е"

"Как в 90-е"
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Предприниматель из подмосковной деревни Гольево под Красногорском Георгий Пархоменко намерен судиться с местной администрацией и обратился с иском в арбитражный суд Московской области. Бизнесмен утверждает, что по указанию властей был уничтожен его малый бизнес: незаконно снесены кафе и магазин. По словам жителей Гольева, гонения на Пархоменко начались после субботника: в июле 2017 года активисты разломали бетонную парковку, которая, по их мнению, была незаконно устроена на территории мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пархоменко был одним из организаторов акции, ее участников обвинили в самоуправстве. С тех пор продолжается конфликт жителей Гольева с администрацией городского округа и предпринимателем Артуром Хаимовым, чью парковку активисты демонтировали на субботнике.

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