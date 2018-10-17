Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Массовое убийство в в Керчи. Опять обвинят Киев?

Крым. Керчь. Сотрудники правоохранительных органов у здания Керченского политехнического колледжа, где произошел взрыв. Екатерина Кейзо/ТАСС CRIMEA

Смотреть комментарии

Будет ли расследование керченской трагедии объективным, либо его немедленно политизируют?

Вадим Лукашевич, Константин Янкаускас, Леонид Гозман, Сергей Куницын в обсуждении массового убийства в Политехническом колледже Керчи. Начало в 19.05. Звоните по номеру 8-800-200-22-12.

Опрос на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG