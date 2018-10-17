Массовое убийство в в Керчи. Опять обвинят Киев?

Вадим Лукашевич, Константин Янкаускас, Леонид Гозман, Сергей Куницын в обсуждении массового убийства в Политехническом колледже Керчи. Начало в 19.05. Звоните по номеру 8-800-200-22-12.
Опрос на улицах Москвы
Будет ли расследование керченской трагедии объективным, либо его немедленно политизируют?
Вадим Лукашевич, Константин Янкаускас, Леонид Гозман, Сергей Куницын в обсуждении массового убийства в Политехническом колледже Керчи. Начало в 19.05. Звоните по номеру 8-800-200-22-12.
Опрос на улицах Москвы
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