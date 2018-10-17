Сервис Twitter раскрыл 4 тысячи связанных с Кремлем аккаунтов

Сервис Twitter обнародовал архив из 10 миллионов твитов и прочих материалов, которые, как утверждается, являются результатом работы российских и иранских спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

В этой связи администрация соцсети раскрыла информацию о почти 4 тысячах аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, которое ранее американские власти обвинили во вмешательстве в выборы. Его возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся близким другом Владимира Путина.

В сервисе микроблогов пояснили, что раскрытие этих сведений призвано помочь всем тем, кто занимается исследованиями в области социальных сетей.

В начале сентября топ-менеджеры Facebook и Twitter рассказали комитету по разведке Сената США о мерах, которые интернет-гиганты принимают против иностранных атак на американскую демократию. На том заседании сенаторы констатировали, что интернет-гиганты не смогли устранить риск вмешательства в политическую систему США, и обвинили Москву в продолжении электоральной интервенции, отметив, что к ней присоединяются такие страны, как Иран.