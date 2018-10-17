"Этот суд разрешил убивать"

17 октября у городского суда Петербурга прошла акция против отмены программы ОСВВ - по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату на улицы бездомных животных. По словам активистов, программа ОСВВ была гуманным способом постепенного снижения популяции уличных собак. Привитые и стерилизованные, они могли бы дожить свой век, не оставив потомства. Активисты опасаются, что теперь собак будут просто убивать, поскольку в Петербурге нет муниципальных приютов для бездомных животных. Судебный иск с просьбой закрыть программу ОСВВ подала одна из жительниц Петербурга. Она привела данные о тысячах нападений собак на жителей города за прошлый год. Ветеринарные службы утверждают, что такой статистики не существует.