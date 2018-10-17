В Петербурге прошла акция против убийств бродячих животных

В Санкт-Петербурге активисты группы "Экологический авангард" провели акцию против отмены программы по отлову, стерилизации, вакцинации и возврату на улицы бездомных животных. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники акции закрепили на ограде Городского суда баннер с надписью, обвиняющей суд в легализации убийства безнадзорных животных. По мнению активистов, суд не должен был с такой легкостью отменять столь важную программу, которая напрямую касается жизни животных и благополучия людей. Участники акции считают, что простой отстрел бездомных собак ведет ведет только к тому, что на их место приходят новые, которые могут болеть бешенством.

Судебный иск с просьбой прекратить программу подала одна из жительниц Санкт-Петербурга. Она привела данные о тысячах нападений собак на жителей города за прошлый год. Ветеринарные службы утверждают, что такой статистики не существует.