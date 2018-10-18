Причиной аварии "Союза" считают ошибку при сборке на Байконуре

Эксперты, расследующие обстоятельства аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября, склоняются к версии, что ошибка была допущена во время сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

"По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках",— считает собеседник издания, близкий к министерству обороны России. Официальный доклад о причинах аварии обещают подготовить к концу недели.

Ранее в Роскосмосе заявили, что непосредственной причиной аварии ракеты-носителя "Союз ФГ" стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "СоюзМС-10", на борту которого находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг.Экипажу удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.