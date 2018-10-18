Еврсоюз решил пока не созывать экстренный саммит по Брекзиту

Лидеры стран-членов Европейского союза решили пока не созывать экстренный саммит по Брекзиту, который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом сообщают AFP и Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, на переговорах в Брюсселе, которые прошли с участием британского премьер-министра Терезы Мэй 17 октября, "не было достигнуто достаточного прогресса". Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил агентству dpa, что не услышал в речи Мэй перед участниками саммита, новых компромиссных предложений. Это была лишь демонстрация доброй воли и готовность достичь соглашения, отметил глава Европарламента.

Великобритания, как ожидается, покинет Евросоюз к концу марта 2019 года. Однако до сих пор неясно, удастся ли Лондону и Брюсселю до этой даты договориться об условиях Брекзита.

Последним существенным препятствием на пути договоренности остается вопрос границы между Ирландией, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Обе стороны хотят видеть границу прозрачной для движения граждан и товаров, однако Лондон отказывается допускать, чтобы таможенные условия для североирландского региона и остальной британской территории различались. Британские власти опасаются возобновления североирландского сепаратизма, который когда-то десятилетиями провоцировал военный конфликт.