РБК: Кремль начал искать замену губернатору Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун может покинуть свой пост. Ей уже начали искать замену. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю и администрации региона источники. Официальное сообщение ожидается в ближайшее время, отметил один из собеседников издания.

Возможной причиной отставки источники РБК называют конфликты внутри местной элиты, которые стали бы помехой для переизбрания Ковтун. После результатов выборов в других регионах Кремль не готов рисковать результатами кампаний, позволяя губернаторам, переизбрание которых неочевидно, баллотироваться на новый срок, заявил собеседник издания. В этой связи он привёл пример с бывшим губернатором Владимирской области Светланой Орловой, которая рассорилась с региональными элитами и в результате проиграла выборы.

В конце сентября газета "Ведомости" писала, что президент России Владимир Путин до следующих выборов может отправить в отставку до десяти глав регионов. В том числе, по данным близких к администрации президента собеседников, губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Её полномочия истекают весной 2019 года.